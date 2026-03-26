SD Eibar - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas viaja esta semana al País Vasco para enfrentarse a la SD Eibar en un partido que medirá a dos equipos en gran forma. El conjunto 'pío-pío' luchará en el siempre complicado Ipurúa por sumar tres puntos cruciales en su camino hacia el ascenso a la Primera División.

Los aficionados de la UD Las Palmas que no puedan desplazarse a este encuentro lo tendrán complicado para seguirlo desde la distancia. A diferencia de la última jornada, ningún canal transmitirá el partido de forma gratuita. Sin embargo, esto no detendrá a los seguidores amarillos, que continuarán apoyando a su equipo en un duelo que se disputará en una de las zonas más alejadas entre el archipiélago y la península.

La UD Las Palmas quiere la segunda victoria consecutiva

El equipo dirigido por Luis García busca ganar dos partidos seguidos para cerrar un gran mes de marzo, en el que ha conseguido 9 puntos de 12 posibles, gracias a 3 victorias ante Cultural Leonesa, AD Ceuta y Real Sporting de Gijón. La única mancha en este mes fue la derrota en el descuento frente al Albacete.

El partido UD Las Palmas-Eibar (3-1), en imágenes / Andrés Cruz

Esta excelente racha ha permitido que los amarillos se mantengan en de los puestos de playoff y estén a solo cuatro puntos de la segunda plaza, que asegura el ascenso directo a la Primera División. Por eso, los amarillos buscarán sumar tres puntos cruciales en esta jornada.

La SD Eibar ha hecho de Ipurúa un fortín

El conjunto armero es el segundo mejor equipo de la liga en casa. Solo ha perdido dos de los 16 partidos que ha jugado como local y ha logrado 34 puntos, gracias a la dificultad de jugar en Ipurúa. Solo el Málaga ha obtenido un punto más. Los vascos están en su mejor momento de la temporada. Después de tocar la zona de descenso, han comenzado a sumar puntos, logrando solo una derrota en sus últimos 10 partidos y acumulando 10 puntos de los últimos 12 en juego.

En el partido de ida, la UD Las Palmas venció por 3-1 en el Estadio de Gran Canaria, con goles de Ale García, Lukovic y Enrique Clemente. Ahora, los amarillos buscarán repetir la hazaña en esta nueva jornada.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido SD Eibar - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 32 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 29 de marzo, a las 13:00 hora de Canarias (14:00 hora peninsular) en el estadio municipal de Ipurúa (Eibar, País Vasco).

Dónde ver el eibar- UD Las Palmas

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los azulgranas solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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