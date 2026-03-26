Segundo Almeida, «un personaje peculiar y uno de los mejores narradores de España»

El adiós de Segundo Almeida deja un vacío enorme en el mundo del fútbol canario y del periodismo deportivo. Desde sus admiradores hasta sus detractores, todos ellos recuerdan al narrador como una de las voces más destacadas y llamativas de la UD Las Palmas, equipo al que defendió sin casarse con nadie. Con la verdad por delante. Su verdad. Desde Pacuco Rosales, con el que no tenía relación, hasta José Miguel Santana, el que fuera periodista y jefe de deportes primero del Diario de Las Palmas y luego de La Provincia. Todos recuerdan a Almeida como lo que fue: una figura crítica y volcada con su profesión.

Segundo Almeida / LP/DLP

«Es una pena. Segundo Almeida fue una persona que vivió el tema de la UD Las Palmas con respeto y cariño, le tocó hacer su papel de crítico y había que respetarlo. Teníamos muchas diferencias porque no comulgaba con mis ideas de fútbol. Aun así, siempre fue respetado», expresó al conocer la noticia del fallecimiento de Almeida, una persona con la que hacía tiempo que no se llevaba por temas profesionales y personales.

Más afectado se mostró Víctor Afonso, ex capitán de la UD Las Palmas y ex entrenador del filial amarillo. «Tuve un trato exquisito con Segundo. Me respetó mucho», recuerda. «Conmigo siempre fue muy cercano. Me habían dicho que de joven era más distante y exigente, pero a mí personalmente me ayudó mucho. Es una pena su fallecimiento porque es historia de la radio, de la comunicación, del periodismo y sobre todo de la UD, porque su figura siempre estará relacionada con el club. Fue una persona muy grande», expresó al conocer su adiós a los 92 años.

Anécdotas y polémicas

En el recuerdo quedarán algunas de las anécdotas que protagonizó. Como cuando Roque Olsen, en su etapa como entrenador de la UD, se negó a subir a la guagua del equipo si Segundo Almeida iba a estar dentro. Por aquel entonces, corría una época en la que los periodistas tenían el privilegio, por decirlo de alguna manera, de viajar junto a la expedición amarilla, pero Almeida no era querido por sus constantes críticas.

Paco García Caridad y Segundo Almeida en Barranco Seco, hace unos años / LP/DLP

Otra de las historias que se recuerda fue también en el periplo de Olsen. «Una de las condiciones que puso fue que volviera Julio Durán, el central tinerfeño que en aquel entonces jugaba en el Maspalomas. Segundo puso de vuelta y media a la directiva del club por ceder a esas condiciones y resulta que cuando redebuta Durán con la UD en el Insular, se hizo un partidazo y todo el estadio se volvió a la cabina de prensa gritando ‘fuera Segundo’. Él decía en la radio que el público estaba gritando algo pero que no se entendía, que seguramente fueran gritos contra la directiva», explican testigos de aquella época.

Entre las historias más relevantes de Segundo está cuando Roque Olsen se negó a subir a la misma guagua que él

José Miguel Santana, por su parte, define a Segundo Almeida como «un personaje singular y peculiar», del que bajo su punto de vista, no cabía duda que como narrador de un partido de fútbol «ha sido de los mejores de España» porque cuando él narraba, sabías en todo momento dónde estaba el balón. «Pero tenía sus particularidades. Era un hombre al que no se le podía llevar la contraria, era de idea firme, su lema era hacer la crítica y luego le gustaba la polémica», relata. Sin embargo, pese a todo ello, si había algo en el que todos los que le conocían coinciden era que Segundo Almeida sentía devoción por la UD Las Palmas.

«Fue una persona que por su forma de ser se ganó muchas enemistades, tantas que algunas le pasaron factura», rememora Santana. «Pero era un buen periodista. Con sus filias y fobias aparte, era un hombre que se desempeñaba bajo unos parámetros que creía firmemente, y como narrador es de lo mejor que me he encontrado en los casi 50 años que entré en el periodismo». Unas lágrimas pintadas de amarillo y un recuerdo imborrable del que fuera una de las voces más míticas de la UD y del periodismo canario.

Las redes sociales se vuelcan con Almeida

En redes sociales, muchos periodistas se han hecho eco del fallecimiento del periodista deportivo. Jesús Alberto asegura que fue Almeida quien inspiró su vocación por el periodismo. «Probablemente, su gran legado es haber hecho más amarillos que nada ni nadie», argumentó. Paco García Caridad, por su parte, dejó un mensaje de ánimo y aliento. «La muerte no es el final. Es un paso a la vida eterna», publicó en su perfil de X. No iba a quedar atrás el grupo Ultra Naciente, presente en las buenas y en las malas. «Narrador de épicas victorias y de tristes derrotas. Hoy perdemos una parte de nuestra historia, pero su voz seguirá dentro de muchos amarillos».

Los que le conocieron le definen como un personaje singular y peculiar al que no se le podía llevar la contraria

En el ámbito político, figuras como Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo no dejaron pasar la ocasión para despedirse de Segundo Almeida. "Hoy Canarias piere una voz que emocionó a generaciones. Segundo Almeida no solo narró el deporte, lo hizo sentir. Mi pésame a su familia y a la UD Las Palmas, que hoy ha perdido a quien puso voz a gran parte de su historia. Descanse en paz", escribió el Presidente de Canarias en sus redes sociales.

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Por su parte, Ángel Víctor Torres hizo lo propio enviando el pésame a familiares y amigos de Almeida, que han visto partir a un maestro. "Sus narraciones de los partidos de la UD Las Palmas, legendarias. Crecimos escuchando la radio y celebrando los goles a través de su peculiar voz, incluso guardábamos en cintas de casete partidos inolvidables, como el 4-3 ante el Real Madrid de la Quinta del Buitre. Una verdadera leyenda", expresó. Un adiós acompañado de dolor y en el horizonte, su voz a modo de salvación.