García y los secretos de Taisei en la UD Las Palmas del Sol Naciente: "Parece un canario más"

Los secretos del grancanario más universal. Taisei Miyashiro es el embajador de la UD Las Palmas del Sol Naciente y para Luis García Fernández, su adaptación récord le ha convertido "en un canario más".

El domingo, el cuadro amarillo visita a la SD Eibar (13.00 horas, LaLiga TV) con las bajas de Jonathan Viera, Marvin Park, Lorenzo Amatucci y Juanma Herzog. Ante este compromiso, el ovetense huye del dramatismo y no considera un fracaso quedarse fuera de las tres plazas que te llevan a Primera.

"El fracaso es no intentarlo. Si no fracasarían 21 equipos. Hoy solo se mira con inmediatez el éxito, únicamente el objetivo. Pero hay 21 conjuntos con ganas de conseguirlo. No nos bajamos de lo que planteamos en pretemporada, dando protagonismo a los futbolistas", realza el técnico de la UD.

Pone en valor el trabajo de integración de Taisei Miyashiro. "No es fácil la adaptación. Solo miramos el rendimiento, que es lo que mide a los futbolistas. No es fácil llegar a una Liga lanzada, donde tienes que adaptarte a un modelo diferente, donde hay jugadores en la posición con nivel alto. Hay que tener paciencia. El mercado de invierno es muy difícil: Benedetti viene de otro fútbol, Pedrola y Bravo lo hacen de otro contexto. Miyashiro parece canario un más, de nacimiento, aunque venga de Japón".

Sobre si ha dado con la tecla mágica con el frente ofensivo Jesé Rodríguez, Manu Fuster, Ale García y el japonés, aclara que importantes "son todos". "Los de arriba sin los de atrás no son nada. Somos un conjunto que cuando hay un músico desafina el rival nos hará daño. Hemos de seguir con el mismo rigor ofensivo y defensivo. Llevamos una racha de cuatro partidos con tres porterías a cero. Hemos ganado tres de esos partidos y el que perdió se produjo en los minutos de descuento. Hay que seguir exprimiéndonos porque faltan once partidos", incide el preparador asturiano.

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Luis García aplaude la versión de oro de Kirian Rodríguez. "Ya estamos empezando a ver al mejor Kirian, que es muy importante para nosotros. Iñaki González participa menos, pero está haciendo un gran trabajo. Debe ser paciente por juventud, tiene un gran futuro en este club. Cualquier opción es de garantías".