LA PROVINCIA sortea 3 entradas dobles para cada partido de la UD Las Palmas en pleno fin de semana de Semana Santa

La pasión por el fútbol se une al encanto relajado de la Semana Santa en un evento único para los aficionados amarillos. LA PROVINCIA ha lanzado un duplo sorteo de entradas, exclusivo para sus suscriptores, para los próximos encuentros de la UD Las Palmas, que se disputarán los días 2 y 5 de abril en el Estadio de Gran Canaria. Los rivales serán el Granada CF y el SD Huesca, respectivamente, en un fin de semana marcado por el ambiente festivo de la Semana Santa, y un momento decisivo de la temporada de LALIGA HYPERMOTION, lo que convierte la cita en una oportunidad perfecta para disfrutar del mejor fútbol en familia o con amigos, ya que estará en juego tres entradas dobles para vivir cada uno de los partidos en directo.

Un premio para la afición amarilla

La promoción permitirá a seis lectores acudir acompañados al recinto de Siete Palmas y animar al conjunto amarillo en cada partido disputado y que puede resultar determinante en sus aspiraciones ligueras. Para participar, los interesados deberán ser suscriptores del diario y seguir las instrucciones publicadas a seguir.

El sorteo forma parte de la apuesta de LA PROVINCIA por premiar la fidelidad de su comunidad y reforzar el vínculo entre el club y su afición.

“Secretos de la UD”, la newsletter imprescindible

Los suscriptores de LA PROVINCIA cuentan además con acceso a contenidos exclusivos como la newsletter especializada "Secretos de la UD", un espacio de análisis, información interna y claves tácticas sobre el día a día del equipo. Esta publicación se ha convertido en una referencia para los aficionados que desean conocer en profundidad la actualidad del conjunto amarillo.

Un partido en un fin de semana especial

Los duelos se disputarán el 2 y 5 de abril, en pleno din de semana de la Semana Santa. Así, entre emoción, incertidumbre y el calor de su gente, la UD Las Palmas se prepara para vivir un fin de semana de fútbol inolvidable en el corazón de Gran Canaria, donde la Semana Santa se teñirá de amarillo gracias a una afición que nunca falla y a una iniciativa que promete llenar el estadio de ilusión.

En LA PROVINCIA queremos que seas el jugador número doce. Porque el fútbol no es lo mismo si te lo cuentan que si lo sientes a pie de campo, activamos un sorteo exclusivo para nuestros suscriptores.

Los ganadores del sorteo podrán vivir una experiencia completa que incluye:

🎟 Una entrada doble para asistir con un acompañante.

⚽ Fútbol en directo, con toda la emoción de la categoría.

💛 Un ambiente vibrante, con la grada empujando desde el primer minuto.

🔥 Un encuentro de máxima exigencia, donde cada jugada cuenta.

¿Cómo participar en el sorteo?

El concurso está dirigido exclusivamente a suscriptores de LA PROVINCIA. Para participar solo es necesario seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, aprovecha nuestras tarifas y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar los formularios de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en los sorteos.

👉 Apúntate a los sorteos:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 Los sorteos se celebrará al mediodía del miércoles 1 de abril y La Provincia contactará con los afortunados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

Ser suscriptor de LA PROVINCIA tiene premio

Participar en sorteos como este es solo una de las ventajas de formar parte de la comunidad de LA PROVINCIA. Los suscriptores disfrutan de:

✔ Acceso ilimitado a todas las noticias y reportajes digitales.

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✔ Navegación sin publicidad intrusiva.

✔ Promociones, sorteos y experiencias exclusivas a través del Club+.

Con fútbol, emoción y compromiso social, el fin de semana de la SEMANA SANTA promete ser una jornada completa en el Estadio Gran Canaria. Y gracias a LA PROVINCIA seis suscriptores podrán vivirla desde dentro junto a quien ellos elijan.

¡Mucha suerte a todos y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛