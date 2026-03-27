La UD Las Palmas encuentra su frente ofensivo sin Viera

La UD Las Palmas de Luis García parece haber encontrado su once ideal. Lo hizo a la jornada 30, una vez probados todos sus soldados y tras haber intercambiado las piezas del puzle una y otra vez. De cocinar hasta quince alineaciones diferentes a encontrar una estabilidad táctica, escoltada principalmente por los cuatro fantásticos amarillos: Ale García, Manu Fuster, Taisei Miyashiro y Jesé Rodríguez. Un once tipo en el que por cierto no figura el capitán Jonathan Viera, a pesar de que llegó a encadenar hasta ocho titularidades consecutivas entre los meses de diciembre y enero.

Jesé y Miyashiro celebran el tanto del japonés ante el Ceuta / J.PEREZ CURBELO

Para la visita a Ipurua (domingo, 13.00 horas, LaLiga TV), Luis García planea repetir el mismo frente ofensivo que utilizó ante Albacete y Sporting de Gijón. Sin el ‘21’ en la convocatoria por unas molestias, Ale, Fuster, la perla japonesa y el Bichito volverían a tomar las riendas del conjunto amarillo, siendo los encargados de ver cuando antes la portería rival y sumar. Una apuesta ganadora que casi funciona en el Carlos Belmonte (2-1) y que el pasado fin de semana en el Gran Canaria coronó (1-0).

Con la baja de Amatucci por acumulación de tarjetas amarillas, la sala de máquinas está previsto que la ocupen Kirian y Loiodice, clonando así los once guerreros que intentaron asaltar sin mucha suerte al Albacete —los amarillos aguantaron la ventaja en el marcador hasta el 95’, cuando el grancanario Jefté puso el empate y seis minutos después, sentenció Obeng—. Ante el Sporting de Gijón, fue Amatucci quien acompañó a Kirian, mientras que el resto de jugadores se mantuvieron firmes en sus posiciones. Un once que hace indicar que Luis García ha encontrado el camino. Sin Viera.

Una pareja de baile sorprendente

Mientras que el enrachado Manu Fuster se posiciona como el favorito en las apuestas del técnico ovetense —es el único jugador de la plantilla que lo ha jugado todo con 2.376’, cinco goles y nueve asistencias—, la sorpresa ha sido la dupla Miyashiro Jesé, que entre los dos suman nueve dianas. Desde el 15 de febrero, ambos son titulares indiscutibles, con la única diferencia que el nipón lleva los últimos cuatro partidos jugando los 90’, mientras que el Bichito suele jugar, de media, unos diez minutos menos. Es decir, alrededor de 80’ en las últimas jornadas.

Luis García. / LA PROVINCIA / DLP

Ale García, por su parte, fue salvación y héroe amarillo las 14 primeras jornadas de Liga —en las que anotó cinco goles, lo que le colocó como el pichichi del equipo— hasta que en la visita a Pucela se rompió. Se perdió cinco duelos, en los que empezó a entrar en acción un olvidado Jesé, que no se ganó la confianza del míster hasta el mes de diciembre. Volvió a las convocatorias en enero, pudo disputar seis pulsos, y volvió a recaer de sus molestias, aunque esta vez la ausencia se quedó en tres partidos. Desde su vuelta a los terrenos de juego, ha sido una pieza clave, teniendo los dos últimos encuentros como punto de partida a su prime.

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A diez jornadas para que finalice la competición y con la opción de jugar el playoff, Luis García afronta el último impulso de la maratón con la certeza de que después de tanto recorrido, parece que ha encontrado su once ideal, o al menos su frente ofensivo perfecto. Con la flexibilidad de realizar pequeños cambios cuando las sanciones o las bajas repentinas sacuden sus planes, el técnico ovetense se asienta en una elección que ha tardado en llegar y que por el momento parece ser la adecuada. En la casilla de salida espera Recoba, que apura su recuperación.