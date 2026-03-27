A la conquista de Ipurúa
Viera y Marvin se caen de lista de la UD Las Palmas y Sandro vuelve a su estadio talismán
El '21' causa baja por unas molestias y el lateral sigue KO; el ariete marcó en 2023 en el feudo armero en el camino hacia el ascenso con 'Pimi'. Amatucci y Herzog completan el listado de ausencias
El 'culebrón Viera' agota un nuevo capítulo. El capitán y mediapunta de la UD Las Palmas no viaja hoy a Eibar por unas molestias y se suma al contratiempo de la baja de Marvin Park por lesión.
El lateral mallorquín encadena de esta manera cuatro partidos sin participar -su última aparición se remonta al 1 de marzo ante la Cultural Leonesa en el Reino de León.
Además, el estratega ovetense Luis García Fernández pierde al timonero italiano Lorenzo Amatucci por sanción federativa. Tampoco puede contar con el central Juanma Herzog, que está citado con la Sub-21 para la disputa de dos partidos de clasificación para la Eurocopa de la categoría de 2027 (hoy se mide a Chipre desde las 15.00 horas).
En el plano positivo, está de vuelta Sandro Ramírez. El delantero se perdió la última contienda ante el Sporting en el Gran Canaria por un percance médico. Vuelve al Municipal de Ipurúa, donde ya marcó en la recta final de la 22-23 para batir a la SD Eibar (0-1) por la mínima -8 de mayo de 2023-. La formación 'pío pío' ocupa la quinta plaza de la tabla (a cuatro puntos del ascenso directo) y el domingo visitia a la formación azulgrana desde las 13.00 horas (LaLiga TV) en la disputa de la 32ª jornada.
Los once legionarios
El 'once tipo' de Luis García sale con Superman Dinko Horkas, Viti Rozada, Barcia, Mika, Enrique Clemente, Enzo, Kirian, Manu Fuster, Taisei Miyashiro, Ale García y Jesé Rodríguez. Ante las cuatro bajas (Viera, Marvin, Amatucci y Herzog), Iván Gil, abocado al ostracismo en las últimas semanas, regresaría a la relación de 23 jugadores para el viaje hoy a Pamplona. La expedición regresa el próximo lunes en dos grupos, uno por la vía directa por Bilbao y otro haciendo escala por Madrid desde San Sebastián. La próxima semana, hay un doble pulso en el Gran Canaria contra el Granada (Jueves Santo, 18.00 horas) y el domingo 5 de abril ante el Huesca (17.30 horas).
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