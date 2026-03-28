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Muere Agustín Ojeda, exvicepresidente de la UD Las Palmas

El que fuera directivo del conjunto amarillo, que presentó el concurso de acreedores en 2024 y fue una figura clave en la entidad, dice adiós a los 82 años de edad

Agustín Ojeda.

Agustín Ojeda. / LP / DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El exvicepresidente de la UD Las Palmas, Agustín Ojeda, ha fallecido en el día de hoy a los 82 años de edad. El que fuera directivo de la entidad insular desempeñó un papel fundamental en uno de los momentos más delicados de la historia amarilla, siendo el encargado de preparar toda la documentación necesaria para el proceso de concurso de acreedores voluntario del club, que fue el que finalmente presentó el juez Cobo Plana.

Según reza el comunicado emitido por la propia UD Las Palmas, su «compromiso, profesionalidad y dedicación al club dejan una huella imborrable en nuestra historia (...). El equipo lucirá mañana un brazalete negro y el jueves, ante el Granada, se guardará un minuto de silencio en su memoria».

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