«Lloró por la UD Las Palmas y que Dios lo tenga en la gloria»

El llanto del escudo por la voz de oro de la UD en el Tanatorio de San Miguel de Las Torres. Adiós al Frank Sinatra de las hazañas de la bombonera del Insular y de los 42 años con el micrófono. Temido, e irrepetible. El periodista radiofónico Segundo Almeida García (Moya, 92 años), que falleció el jueves, fue velado por familiares, directivos, exjugadores, extécnicos y aficionados. Se fue de azul y amarillo. «Lo vi llorar por la UD».

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, resalta la huella y el impacto histórico del peculiar cronista de la fantasía y lirismo verbal, que se hizo un hueco en los hogares y bares isleños para relatar a su manera los goles y victorias en sus más de mil partidos del club pío pío. «Estamos fastidiados, es un día triste porque Segundo nos deja. Su hijo, Ruymán Almeida es el director de UD Radio y lo vivimos de cerca. Nos toca el corazón. En realidad, a todos los aficionados e integrantes de la familia UD. Tenía que llegar y desgraciadamente nos toca sufrir su marcha. En los últimos meses se había complicado su estado de salud y queda poner en valor su legado. Es uno de los grandes del periodismo, tenía una fuerza y un poder muy importante. Manejaba mucha información y cuando llego al club, ya estaba en la recta final de su carrera. Le tenía una grandísima admiración. Tuve la suerte de que le pillé mayor y no me dio mucha leña», bromea el principal ejecutivo del club.

Para Ramírez, la manera de abrazar la profesión le convirtió en «maestro de periodistas». En tiempos de angustia, dejó el micrófono y abrazó la bandera de la esperanza.«Recuerdo que en 1992, en ese viaje hacia la conversión en SAD para lograr la salvación, lideró un maratón radiofónico para concienciar a la afición. Cada acción valía 10.000 pesetas». Ascensos, bailar en Europa y radiar para apilar salvavidas por huir de la desaparición. Pasión por la colombofilia y el descenso en el Insular ante el Athletic Club de Bilbao de Javier Clemente del 1 de mayo como el día más triste de su carrera –fecha que coronó a los leones–.

Las cosas de Segundo, que recibe su homenaje el jueves 2 de abril ante la visita del Granada al Gran Canaria (18.00 horas, LaLiga TV) con un minuto de silencio. Mañana, los jugadores de Luis García Fernández lucirán un crespón negro y quieren brindarle la victoria en el Municipal de Ipurúa.

El García amarillo

«Mandarle un mensaje de pésame a la familia de Segundo Almeida y a su hijo Ruymán,que forma parte de nuestra familia», expresó el preparador ovetense antes de comparecer ante los medios en Barranco Seco –que Segundo pisó en 2019–. Ácido, agresivo y un periodismo con napalm del que ya no hay. Ahora reina el halago y los jefes de prensa, que José María García –que trabajó con la voz de oro– calificó en la Pessoa Canarias de «una figura que me da náuseas; un periodista sin huevos».

Lágrimas como prueba de ADN. Ramírez evoca su diálogo con un Segundo emocionado. «He visto a Segundo llorar por la UD, que Dios lo tenga en la gloria. Hay que proteger al hijo [Ruymán]; esto va más allá de su padre. Es su mentor, su amigo, lo veneraba...». Otra frase de García para poner en valor a una profesión azotada por la lluvia de podcasts y youtubers. «Deben rebosar vocación y poner los huevos sobre la mesa; que te respeten».

El excapitán de la UD Víctor Afonso, 287 partidos y tres ascensos, pasó por el Tanatorio del micrófono de los goles. «Me trató siempre bien, con otros, no fue así. Defendía al canterano y era muy crítico. Pero ante todo, honesto. Un periodista todoterreno que coleccionó admiradores y enemigos».

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Ramírez y Afonso, protagonistas en el ascenso de 2006 a Segunda y que evitó la desaparición del club, despiden al narrador del alma. «Hasta siempre». A este medio, Segundo desmentía el mito de que despedía técnicos como soltaba palomas. «A ninguno. Se destituyeron solos, si eran paquetes... Nunca tuve pelos en la lengua ni me casé con nadie. Me acuerdo de uno que se llamaba Antonio Ruiz, al que llamé Ruin. También Héctor Núñez era un gandul (...) Ahora la crítica tiene mucho de light». Palabra de incorregible. En el cielo hay un micrófono y látigo.