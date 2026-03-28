Pepe Juan y los tiempos guerreros de Segundo

El exjugador de la UD Pepe Juan Suárez –247 duelos de amarillo– califica la muerte de Segundo Almeida como «el adiós de una gran persona, un crack y un padre». Ayer, junto a la Sala 208 del Tanatorio San Miguel, no oculta su emoción. «Fue alguien de la UD, luchó, peleó y dio mucho por el club. Hoy en día, con todos los respetos a los periodistas que existen, difícilmente puedes encontrar a un profesional de su dimensión. El periodismo ha cambiado, ahora todo son redes sociales y no hay seriedad. Bueno, hay uno que más o menos que es de su sangre, que se parece mucho a su estilo como Ruymán. Pero como Segundo, pocos...Yo diría que ninguno. Nadie tenía su seriedad y esa pasión por el equipo. No puedes comparar».

Pepe Juan admite que Segundo era un periodista complicado de tratar. «Era muy duro, era lo que decía él o tú. No había más. Como le llevases la contraria...». En relación a la famosa enemistad de Ernesto Capi Aparicio y de Julio Durán con el periodista, Pepe Juan aclara que todo se debía a que eran jugadores del círculo de Olsen.

«Eso fue que los dos estaban influenciados por el entrenador, tenían su guerra particular. Entraron en un juego que no era el de ellos. Si es que era un míster muy suyo. Murió Franco y llegó Roque Olsen. Era lo que decía y punto».

Bájese de la guagua

Pepe Juan evoca la famosa polémica del día en que Roque Olsen expulsó a Segundo Almeida de la guagua. «No era el indicado para decir eso, porque estaba el delegado que era don Jesús [García Panasco]. Creo que no le competía».

El exjugador establece el paralelismo entre el mítico comunicador grancanario y José María García. Detecta el paralelismo. «Parecía el García canario, lo era. Era muy justo, igual que José María García en las ondas en Madrid. Yo lo conocí y era un tío muy recto. Los dos parecían hermanos».

Para Pepe Juan Suárez, Almeida siempre se ponía del lado del canterano. Tenía esa especial predilección. «Era de cantera, adoraba al jugador canario y el juego típico canario. Porque la UD tiene mucha historia y eso es gracias a personajes como don Segundo».

Las canas de García Remón

El extécnico de la UD Las Palmas Mariano García Remón llevó las riendas del equipo amarillo en la 97-98 y se quedó a las puertas de ascenso. Fue eliminado por el Real Oviedo en el playoff. Reconoce que sufrió una carga crítica por parte de los medios y de Segundo Almeida que supera a la que padeció en el Madrid. «Trabajar en la Isla es como hacerlo en un grande. Allí tuve más presión que luego en el banquillo del Madrid». En su periplo de amarillo, perdió peso y acusó el peaje de la presión. Pepe Juan admite que no fue fácil para el estratega madrileño. Era el precio que había que pagar por el látigo de Segundo. «A muchos entrenadores no les gustaba eso (...) Tenías que convivir con ello. A mí me pasó a la inversa, me vino Roque Olsen y me dijo que no me ponía porque hablaba con mi amiguito de la radio. Estaba el Insular lleno, y yo en el banquillo. Tenía que hacer algo y hablé con Olsen. Si lo sé, no le digo nada. Me gritó: ‘Mientras siga hablando de mí en la radio y usted no juega más’. Es que Roque y Segundo chocaron desde el primer segundo y terminó mal. Pero Almeida solo que ganase la UD».

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Aquí huele a...

El Capi Aparicio apadrinó una expresión cada vez que Segundo Almeida se subía al avión –se compartían vivencias entre medios y plantel de forma regular–. Y soltaba el «aquí huele a mierda». Otro ilustre como Julio Durán (344 partidos) también tenía una relación de odio con el afamado periodista. Segundo se refería al zaguero por el número del dorsal. Eran tiempos calientes, con polémicas cada segundo. Otro de los señalados por el ilustre cronista radiofónica era Alberto Capón (19 duelos en la 91-92). «Lo tenía amargado, no podía ni bajar la basura. Le daba fuerte». No eludió el radar del látigo.