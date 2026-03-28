La semana decisiva de la UD Las Palmas: tres duelos en siete días y el factor del Gran Canaria

Una semana más que Santa en la UD Las Palmas. Tres partidos en apenas siete días, nueve puntos en juego, la recta final de la temporada a la vista y la posibilidad de hacerse con un colchón de cara a las salidas venideras. El conjunto de Luis García afronta uno de los momentos más importantes del curso, en el que tendrá a favor el factor del Estadio de Gran Canaria. Tras la visita a Ipurua mañana (13.00 horas, LaLiga TV), los amarillos volverán a casa para prepararse dos duelos de máxima importancia. El jueves, reciben al Granada mientras que apenas 72 horas después, el domingo, se verán las caras con el Huesca, también el feudo de Siete Palmas.

Aficionados de la UD Las Palmas animando al equipo en el feudo amarillo / Jose Carlos Guerra

Tras esos dos partidos en casa, a la UD solo le restarían tres citas más junto a la afición amarilla —Leganés, Valladolid y Zaragoza— y cinco a domicilio, tres de ellos frente a rivales directos. De este modo, los insulares tienen en la hoja de ruta la visita a campos que están decididos a ser escenario de Primera División el próximo año, como lo es La Rosaleda, el Almería Stadium o Riazor, siendo este el último duelo de la temporada para los amarillos. Por su parte, el Zaragoza será el último equipo en pisar el Estadio de Gran Canaria esta temporada, el fin de semana del 23/24 de mayo.

Todo ello sin tener en cuenta la fase de promoción, en la que por ahora está incluida la UD. Teniendo en cuenta que los dos primeros clasificados ascenderían de manera directa, el tercero, cuarto, quinto y sexto se jugarían la liguilla para determinar quién es el tercer equipo en jugar en la máxima categoría —sextos en la tabla tras la victoria del Burgos y a la espera de lo que haga hoy el conjunto amarillo—. De clasificarse entre los seis primeros y jugar el playoff, la ida está fijada para el 7/8 de junio, mientras que la vuelta se jugará tres días después, el día 10/11. Una fecha que de darse, coincidiría con la visita del Papa a la Isla.

El reto del playoff

De superar esa primera fase, la próxima final sería el 14 la ida y la vuelta el 21 de junio. La última bala de la UD para volver a Primera División tan sólo un año después de haber firmado el descenso. Una fecha que queda lejos, más aun teniendo en cuenta que para llegar a junio con vida, la clave está en intentar ganar estos tres partidos, o al menos los dos de casa. Una cita en la que la afición juega un papel importante, consciente de que el tiempo empieza a agotarse.

Noticias relacionadas

En el calendario figuran salidas complicadas con rivales directos: Málaga, Almería y Deportivo de La Coruña

Once finales y la calculadora en la mano para intentar definir las claves del playoff en una tabla que se ciñe por jornadas, con posiciones separadas por uno o dos puntos excluyendo al líder Racing de Santander. Pero no todo es malo para el conjunto de Luis García, porque a los partidos que restan en casa y el enfrentamiento con los rivales directos a domicilio —Málaga, Almería y Deportivo—, el respiro reside en la visita al Cádiz y Andorra, dos equipos que aparentemente no se juegan nada al estar salvados y sin opciones para situarse entre los seis primeros clasificados.