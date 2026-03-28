De Ipurúa al cielo
El 'platanito' Villote suple a Cristian en una muralla mermada de la UD Las Palmas
El lateral zurdo de Las Palmas Atlético se ejercita en la Ciudad Deportiva del CA Osasuna y busca su estreno profesional ante la SD Eibar en el Municipal de Ipurúa (mañana, 13.00 horas); sustituye al lateral marbellí. Marvin y Herzog, el resto de ausencias en la zaga
Uno de los alumnos aventajados del reino de Raúl Martín. Víctor Villote, el Maldini del Anexo de Siete Palmas, se ejercitó esta mañana en Tajonar, la Ciudad Deportiva del CA Osasuna. El canterano de Las Palmas Atlético conforma la gran novedad en la relación de citados, en la que no figura Cristian Gutiérrez, ex del cuadro armero. A la ausencia del exjugador de la SD Eibar, cabe añadir las de Jonathan Viera, Amatucci, Marvin Park y Juanma Herzog.
Villote llegó a la Casa Amarilla en julio de 2025 procedente del CE Atlètic Lleida -donde logró dos ascensos consecutivos desde la Preferente a Segunda RFEF-. La formación grancanaria se mide mañana al Eibar con el reto de asaltar la cuarta plaza, que ostenta el Málaga -la próxima salida de los pupilos de Luis García Fernández tras competir en Ipurúa-. Valentín Pezzolesi ha sido el único platanito con recorrido liguero en el ciclo del estratega ovetense. Ahora emerge Villote, que marcó un golazo el pasado 9 de marzo en el Anexo de Siete Palmas al Quintar del Rey.
En la nómina de defensas, junto al catalán Villote, también figuran Viti Rozada, Barcia, Mika Mármol y Enrique Clemente. De las cinco ausencias, tres son en la retaguardia -los citados Marvin, Herzog y Cristian-. La UD es el menos batido de Segunda con 24 tantos recibidos y Horkas está en un nivel sublime. Ya está en la plataforma de salida para una futura venta por diez millones.
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