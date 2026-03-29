La falta de acierto condena a Las Palmas Atlético ante el Intercity (0-0)

Las Palmas Atlético no pudo pasar del empate sin goles ante el Intercity. El cuadro amarillo se volcó sobre el marco visitante durante una primera media hora en la que la falta de acierto y un acertado Mackay bajo palos evitaron el gol. Tras ello, el equipo alicantino neutralizó la situación y salió mejor en la segunda parte, pero el filial no tardó en igualar las fuerzas y, tras un segundo tiempo con escasas llegadas claras, concluyó el choque.

El dominio inicial fue para el filial, que insistió sobre el marco contrario y tuvo la primera ocasión clara a los ocho minutos, por medio de un disparo cruzado de Kirian desde el vértice izquierdo del área que encontró la respuesta por alto de Mackay. También lo intentó Brian Velázquez con un lanzamiento de falta que se perdió cerca del poste.

Ocasiones de más a menos

Tras varios acercamientos de peligro, Johan volvió a rozar el gol pasado el primer cuarto de hora, mediante un trallazo desde la frontal que volvió a encontrar la buena respuesta del meta (portero) visitante, quien se mantuvo seguro bajo palos para contrarrestar el acoso de un conjunto grancanario que empezó a acusar el cansancio acumulado tras el ecuador del primer tiempo.

El Intercity, que apenas salió de su campo durante la primera media hora, esperó que el cuadro amarillo bajara el ritmo para buscar sus opciones a la contra, pero no pudo superar a la sólida zaga local. Un centro cabeceado alto por Rodri Ríos fue de lo poco destacable del cuadro alicantino durante una primera mitad que acabó con un último intento de Kirian, desde el borde del área, que salió ligeramente desviado.

El dominio cambió de bando al comienzo de la segunda mitad y Josiel no estuvo acertado a la hora de juego en la ocasión más clara de los suyos. Entrada la segunda parte, Las Palmas Atlético volvió a neutralizar la situación y ningún equipo quiso asumir riesgos durante un tramo final de partido con aproximaciones en ambos lados del campo, pero sin peligro real.