Luis García se queda sin cobertura y tira de cambios inofensivos en la UD Las Palmas

La UD Las Palmas se queda sin oxígeno. Ni el once de confianza de Luis García, ni la motivación extra de ganar para volver a colocarse en puestos de playoff. Una defensa que en el primer tiempo parecía una coladera y unos cambios que, como suele ser habitual, tardaron en llegar. Cuando por fin aparecieron, la cantinela de siempre: no funcionan, son inofensivos y no encajan con el modelo de partido que se estaba llevando a cabo.

mika Mármol, pensativo en Ipurua / Javi Colmenero/LOF

Dinko Horkas volvió a ponerse la capa de superhéroe, aunque lo único que logró fue que el marcador no fuera más abultado. Sacó dos manos milagrosas en los primeros minutos de partido, y después protagonizó un fallo que supuso el primer tanto del Eibar. El guardameta croata no agarró bien el balón, lo que provocó que Madariaga aprovechara la situación.

Acción-reacción del cuadro insular antes de que comenzara la debacle defensiva, con un Manu Fuster que marca diferencias y que con seis goles ya iguala al pichichi Ale García. Tablas en el marcador, un respiro que duró dos minutos y el tembleque de piernas de la defensa amarilla, que no supo mantener la calma ante la insistente llegada de un Eibar que sueña con colocarse entre los seis primeros clasificados.

El Barcia más desubicado

Martón comenzó el festival de goles y en 12' de calidad, presión y ganas puso al cuadro armero con un 3-1 en el marcador. Un resultado que no se volvería a mover. Barcia protagonizó su peor partido en la UD Las Palmas. Estuvo despistado, perdido y nada acertado. Pero eso Luis García no lo vio, porque decidió no mover ficha en el muro defensivo hasta pasado el minuto 80, cuando decidió sacarle del terreno de juego y darle paso a Álex Suárez.

Aficionados de la UD presentes en Ipurua / Javi Colmenero/LOF

El técnico ovetense tuvo tiempo de reacción. En concreto 45' de margen para intentar, al menos, poner tablas en el marcador y rascar un punto. Pero su fe ciega hacia 'sus chicos' le hizo perderse en un partido que el Eibar dominó de principio a fin, a pesar de que García opine que la UD fue superior y que sus cambios "aportaron energía" al equipo.

Según apuntó Luis García en rueda de prensa, la UD fue superior y los cambios aportaron energía al equipo

Los relevos no llegaron hasta el 57', cuando Ale García dio paso a un Pedrola que no se le ha vuelto a ver desde La Romareda, cuando se estrenó con la camiseta amarilla y marcó el gol de la victoria. Diez minutos después, Kirian y Jesé salieron del verde para ceder su puesto a Pejiño e Iker Bravo, dos cambios que tampoco aportaron nada a una UD que ya se había hundido en el resultado.

Cambios tardíos y sin contundencia

Por último, en el 83', García se decidió a 'castigar' a Barcia, que dejó su posición a un Álex Suárez que esta temporada no está de suerte. Como tampoco lo está Iván Gil, que pasó de héroe a expediente X. Cinco cambios que calcan a la perfección lo que ya le ocurrió a la UD frente al Albacete y Sporting, cuando echó al equipo hacia atrás. Con el Albacete perdió el partido en el descuento, y con el Sporting le faltó poco para recrear la pesadilla, corriendo con un poco más de suerte gracias a Dinko.

Luis García, técnico de la UD / Javi Colmenero/LOF

«Bajo mi punto de vista los cambios sí han funcionado. Los que han entrado han aportado energía, y son gente que no han iniciado hoy pero que tenemos partido jueves y domingo y todo el mundo tiene que estar enchufado y preparado porque todos somos necesarios», apuntó García al término del partido.

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Una derrota marcada por cambios inofensivos y por un equipo que se quedó sin cobertura. Tres puntos que no llegaron y que sacan a los amarillos de los puestos de playoff, algo que no ocurría desde la jornada 7. La maratón llega a su fin y no hay excusa que valga. Séptimos en la tabla y con dos partidos seguidos en el Gran Canaria. Le toca hablar a la afición.