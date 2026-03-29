Luis García se rebela tras el varapalo de la UD Las Palmas: "Llegamos preparados para competir contra todos y contra todo"

"Listos para competir contra todos y contra todo". Luis García Fernández, estratega de la UD Las Palmas, saca la espada tras el varapalo del (3-1) en el Municipal de Ipurua que lo expulsa de la zona de privilegio seis meses después.

Luis García Fernández. / LA PROVINCIA / DLP

"Entramos en la última fase con opciones de todo creyendo en lo que hacemos, creyendo en el equipo, porque hace muchas cosas bien. Estamos en las diez últimas jornadas y llegamos preparados para competir contra todos y contra todo".

En relación al descalabro, lo responsabilliza a la falta de "contundencia" en las dos áreas.

"No se puede dejar de analizar el juego, pero el resultado es en parte consecuencia del juego. Si analizamos sólo cómo hemos progresado, como hemos tenido el balón, como hemos generado situaciones en el área rival creo que hemos sido muy superiores. Pero si analizamos las áreas, pues hemos sido muy inferiores. Por eso hemos perdido el partido, porque nos ha faltado contundencia ofensiva y defensivamente".

No fue el mejor partido en lo referente al trabajo defensivo. El doblete de Martón deja en mal lugar a Barcia. El técnico desecha individualizar y recuerda la primera vuelta. "Fueron situaciones totalmente evitables donde normalmente somos buenos y somos fiables y hoy no lo hemos sido en nuestro área. Tenemos que mejorar".

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Toca hacer autocrítica. "Quedan 10 jornadas. Tenemos que seguir de la misma manera, trabajando al máximo, haciendo nuestra autocrítica para ser mejores y autoexigiéndonos. No tratemos de buscar la lógica a esta categoría porque no la tiene", puntualizó sobre el manicomio de Segunda.