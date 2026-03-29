Manu Fuster, crítico con el trabajo defensivo de la UD Las Palmas en Ipurua: «Con dos saques de banda y dos contragolpes han matado el partido»

La derrota de la UD Las Palmas ante el Eibar en Ipurua no dejó, como es evidente, satisfechos a los jugadores amarillos, que han visto escapar tres puntos importantes en la lucha por el ascenso y que los va a mantener durante unos días fuera de los puestos de promoción. A la hora de analizar el encuentro, el centrocampista valenciano Manu Fuster señalaba directamente a la parcela defensiva como una de las causas del resbalón grancanario en tierras vascas, destacando que no supieron «ajustar la transición defensiva y eso nos ha costado dos goles. Prácticamente, con dos saques de banda y dos contragolpes han matado el partido. Es verdad que hemos tenido muchas ocasiones y en la segunda parte salimos bien, pero no materializamos. Es un día duro, aunque creo que tenemos que analizar lo que ha sucedido desde el juego y no desde el resultado. Con estar bien por momentos no te llega».

Por su parte, Enzo Loiodice exponía que el desempeño de los insulares no resultó tan «malo a pesar de la derrota; tuvimos ocasiones y, si las metemos, habríamos visto un choque diferente. No podemos mirar solo el marcador porque hicimos muchas cosas bien. Está claro que tenemos cosas que mejorar: arriba tenemos que ser más decisivos y atrás, más fuertes. Tenemos confianza en mejorar; ahora vienen dos jornadas en casa que son importantes para que la dinámica sea buena. Vamos a necesitar a la afición para hacernos fuertes en el Estadio».

Kirian Rodríguez: «El cabreo de la afición es más que comprensible»

Además, el capitán de la UD, Kirian Rodríguez, también habló al término del encuentro y reseñó que el equipo isleño está «dolido» y aseguró que lo acontecido en Ipurua resulta común en Segunda División: «Tuvimos bastantes ocasiones y entramos bien al partido, pero con errores nuestros un equipo como el Eibar en su campo no te perdona. Probablemente, en nuestros mejores momentos nos hicieron el gol, por lo que siempre hemos remado en contra y no hemos sabido encontrar la superioridad por fuera para poner el 3-2 y engancharnos al partido», matizó.

El 20 tuvo palabras para los desplazados hasta el norte de España, aclarando que es comprensible «el cabreo de la afición. Debemos volver a encajar pocos goles. Estoy seguro de que el jueves van a estar todos para dejarse el alma en la grada, como haremos nosotros en el campo, para ayudarnos a sumar».