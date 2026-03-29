Sota, caballo y rey en el once de la UD Las Palmas
Tal y como estaba previsto, Luis García vuelve a apostar por sus cuatro fantásticos en el ataque con Fuster, Ale García, Miyashiro y Jesé
A la conquista de los tres puntos en Ipurua sin sorpresas en el once. Un partido de alto voltaje —como todos los que le restan a la UD Las Palmas— y en el horizonte, el objetivo de terminar la jornada en puestos de playoff, una condición que anoche les arrebató el Castellón al desplazar a los amarillos hasta la séptima plaza.
En el esquema, el once tipo que por fin ha encontrado Luis García, con sus cuatro fantásticos en el ataque: Fuster, Ale García, Jesé y Miyashiro. El centro del campo lo vuelve a ocupar Kirian, esta vez con Loiodice ante la ausencia de Amatucci por sanción, mientras que la muralla defensiva la componen Viti, Clemente, Barcia y Mika Mármol. Superman Dinko Horkas protegerá la portería.
En el banquillo, aguardan tres de los cuatro fichajes invernales: Benedetti, Iker Bravo y Pedrola junto a Iván Gil, Sandro, Pejiño, Iñaki, Pezzolesi, Álex Suárez y el platanito Villote. Las ausencias, Jonathan Viera y Marvin por molestias, Herzog por compromiso internacional y Amatucci por sanción.
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