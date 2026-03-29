La UD Las Palmas desploma toda su fiabilidad defensiva

Apagón defensivo total. La UD de la máxima fiabilidad ha mutado a coladera en apenas once jornadas de segunda vuelta. Los amarillos cayeron en Ipurua ante el Eibar en un encuentro en el que volvieron a adolecer de contundencia en la parcela defensiva, una constante que se viene repitiendo en las once jornadas que se han disputado de la segunda vuelta y que se ve a la perfección a través de los números.

Lo cierto es que el equipo de Luis García cerró la primera parte del campeonato firmando unos guarismos espectaculares en esa faceta, concediendo solo 13 tantos en 21 duelos disputados. Eso le dio a los insulares un equilibrio total sobre el que cimentar cada uno de sus partidos: ante la falta de olfato y de encontrar una línea ofensiva de garantías, mantener la portería a cero resultó la mejor medicina. En ese apartado, brilló un Dinko Horkas en éxtasis y prácticamente imbatible, así como una zaga en la que Barcia, Mika Mármol y Clemente no fallaban nunca. Esa fortaleza se hacía aún más evidente al observar el desempeño de sus rivales, ya que el siguiente cuadro en la lista de tantos encajados era el Burgos, que terminó con 20.

De hecho, los isleños llegaron a igualar un récord defensivo de la Segunda División que databa de la temporada 2003-04, cuando el Eibar y el Levante, al igual que Las Palmas, terminaron la primera vuelta sin recibir más de un gol en todos los encuentros de la misma.

Todo empezó en Santander

Sin embargo, con el arranque de la segunda vuelta apareció también la vulnerabilidad. En primer lugar, una jornada negra en El Sardinero, en la que Horkas tuvo que recoger el balón de su propia portería en cuatro ocasiones, abrió la veda. Allí, los grancanarios fueron devorados por un adversario que no dudó a la hora de hacer sangre. Luego, en el Estadio de Gran Canaria ante el Córdoba, recibieron dos goles más. A partir de ahí, en el resto de los duelos de esta segunda vuelta, Las Palmas encajó ante la Real B, el Mirandés, el Castellón, el Albacete por partida doble y ayer en Ipurua frente al Eibar. En total, ya son 14 goles encajados, uno más que en toda la primera vuelta. Además, a eso hay que sumar que, si no es por el gran rendimiento de Dinko, que ha conseguido mantenerse firme bajo los palos, los números de los insulares serían peores.

De este modo, la UD está lejos de la fiabilidad de otros equipos de esta Segunda División con más éxito en esas labores defensivas, como el Eibar (5), el Burgos (6), el Albacete (7) o el Real Zaragoza y el Granada (9), el próximo envite de los de Luis García en Siete Palmas.

Diez finales para acabar

Ahora que Las Palmas ha salido de los puestos de Playoffs, no le queda otra que apretar. Quedan aún diez partidos por delante, dos de ellos seguidos en el Gran Canaria esta misma semana, en los que se va a definir todo. Y, viendo qué equipos han ascendido durante los últimos cursos y cuántos goles recibieron, ponerle el candado a la meta es más que fundamental.