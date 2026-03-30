La descomposición de la UD Las Palmas: del coliderato a las dudas en once jornadas

De la gloria con la UD Las Palmas al abismo en once jornadas. Tiempo suficiente para que la Segunda División ponga a cada equipo en su sitio, para que enseñe que esta categoría es para los valientes y sobre todo para los más constantes en su estilo de juego. Porque pasar del coliderato en el mes de enero a la séptima plaza a finales de marzo no es tarea sencilla, y menos aun cuando la base de la ecuación es que la UD de Luis García sale de los puestos de playoff después de seis meses de éxtasis.

Loiodice y Miyashiro, cabizbajos tras la derrota de la UD en Ipurua / Javi Colmenero

De encajar 13 goles en 21 partidos en la primera vuelta, a los 14 en 11 partidos en esta segunda. Datos que invitan al horror y que llevan a pensar en una caída libre del conjunto grancanario, que ha tirado por la borda su fiabilidad defensiva en el peor momento de la temporada. Justo cuando restan diez partidos y están en juego 30 puntos para que la maratón llegue a su fin y se decida todo.

Once jornadas han bastado a la UD para saltar por los aires, con el pretexto de un mes de enero para olvidar, en el que el equipo se sumergió en una crisis de 56 días sin conocer la victoria. A partir de ahí, la fiabilidad de los amarillos cayó en picado, cosechando tres victorias en once partidos, con 15 goles a favor y 14 en contra.

Las claves de la debacle

La falta de determinación de cara a portería, la actitud, el bajón de nivel en el muro defensivo o la falta de garra a la hora de ir a cerrar los partidos que se van ganando, una de las claves para que la UD haya pasado de un extremo a otro. El ejemplo más claro se ve en la visita al Carlos Belmonte, cuando los amarillos firmaron una primera parte de diez y se fueron al descanso con una ligera ventaja, para que en los minutos de descuento el Albacete les levantara el partido.

Los amarillos festejan el tanto de Manu Fuster ante el Eibar / Javi Colmenero

Una película de terror que estuvo a punto de repetirse ante el Sporting de Gijón, siendo Dinko Horkas el héroe al no permitir que la situación se repitiera. Qué sería de la UD sin el croata... Este fin de semana ante el Eibar, los fallos enfrente de la portería condenaron a un equipo que tuvo capacidad de reacción solo con el primer tanto de los locales. Con el segundo y tercer tanto de los armeros, el combinado insular se quedó en blanco pese a tener 45' de margen para apagar el fuego.

En las diez jornadas restantes, los amarillos tendrán que visitar el infierno de La Rosaleda, el Almería Stadium y Riazor

Conscientes de que en la Segunda División todos los equipos fallan, incluidos los de arriba, los de Luis García tienen la sartén por el mango. Con 51 puntos —empatados con el Castellón, que ocupa la sexta plaza—, el quinto clasificado, el Burgos, está a dos puntos, a cuatro el Málaga —rival de la UD la próxima semana—, a cinco el tercer clasificado y a seis y siete el primer y segundo, el Racing y Almería, que serían ahora mismo los dos elegidos para el ascenso directo.

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El jueves, la UD recibe al Granada, y 72 horas después, el domingo, el Huesca será el invitado especial. Dos partidos consecutivos en el Estadio de Gran Canaria para recuperar las buenas sensaciones y lograr los seis puntos que están en juego. Tras esta semana, las salidas no ayudan, puesto que en las diez jornadas restantes, los amarillos tendrán que visitar el infierno de La Rosaleda, el Almería Stadium y Riazor.