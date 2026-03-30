Viera está listo y lío en la UD Las Palmas ¿Volverá a quedarse sin minutos?

La pelota en el tejado de Luis García y en el aire el lío de Jonathan Viera y sus minutos en la UD Las Palmas. Con el ‘21’ de regreso tras superar las molestias que le mantuvieron alejado esta última jornada, el técnico ovetense es el que tiene la última palabra tanto en la convocatoria como en los jugadores que vayan a disputar el duelo frente al Granada el Jueves Santo (18.00 horas, LaLiga TV). Once futbolistas en la alineación inicial y cinco cambios para 23 convocados —dos de ellos los guardametas Churripi y Adri Suárez—.

El capitán, halagado por el míster en varias ocasiones —y viceversa—, se quedó sin minutos en la última cita en el Gran Canaria ante el Sporting de Gijón. Titular ante el Ceuta, Viera disputó los últimos 27’ ante el Albacete a modo de revulsivo y una jornada más tarde se quedó sin minutos después de haber estado realizando ejercicios de calentamiento en la banda durante la segunda mitad. En su lugar, saltaron al verde figuras como Loiodice, Cristian Gutiérrez, Iker Bravo, Iñaki y Herzog. Una decisión técnica que puso en relieve la relación entre jugador y entrenador y que una semana después aclaró el próximo Luis García, negando fricciones. «Tenemos una relación normal», expresó.

Desde su regreso a la UD Las Palmas esta temporada, el de La Feria había disputado todos los partidos en los que figuraba en la lista de convocados. De los 32 encuentros que se han disputado hasta ahora, Viera ha jugado 22, quedando fuera en nueve ocasiones por lesión o molestia. El partido restante fue el del Sporting, en el que a pesar de estar disponible se quedó en el banquillo. Además, de esos 22 partidos, en diez ocasiones saltó al terreno de juego como titular ejerciendo de capitán.

Un cambio de planes

Ahora, la situación parece haber cambiado. Después de que Luis García encontrara su once tipo con algún que otro cambio en el centro del campo, su frente ofensivo queda claro, con Manu Fuster, Ale García, Jesé Rodríguez y Taisei Miyashiro. Un esquema inicial en el que Viera no parece tener hueco, reservando su turno a un segundo tiempo para actuar como revulsivo. Algo que venía haciendo durante las primeras 16 jornadas de Liga antes de disfrutar de su primera titularidad ante el Mirandés.

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Desde su regreso a la UD este curso, había jugado todos los duelos en los que estaba disponible, menos ante el Sporting

A partir del jueves a la UD Las Palmas le toca jugar con las papas calientes. Tras perder la autoridad en Ipurua (3-1) y abandonar los puestos de playoff, la afición del Gran Canaria es la encargada de dictaminar sentencia a sus jugadores. Dos duelos en 72 horas —Granada y Huesca— en los que el conjunto de Luis García se juega mucho más que seis puntos. Un partido en el que Viera vuelve a la acción, siendo el técnico ovetense el que tenga la última palabra. ¿Qué decisión tomará? ¿Volverá a dejar al ‘21’ sin minutos? Todos los jugadores disponibles y sobre la mesa, la difícil elección de determinar quién entra en la lista.