Un botín de 40 millones para la UD Las Palmas y el 'business plan' de meter la pelotita

El 'business plan' de meter la pelotita. Cuarenta millones de motivos para conquistar el ascenso a Primera -el octavo en 76 años de vida de la UD y el primero logrado al curso de bajar del ático del balón-. Diez finales, 30 puntos, 60 días y 40 kilos de ingresos de TV. Una suma, a la que cabe añadir el ticketing y merchandising.

La formación de Luis García Fernández inicia mañana ante el Granada en el Gran Canaria (18.00 horas, LaLiga TV) la recta final para ganarse un hueco en la mesa de Pedri, Yamal, Mbappé y Julián Álvarez. Ubicados en la séptima plaza, la formación amarilla encadenó seis meses en la zona de privilegio y el salto al vacío en esta segunda vuelta (tres victorias en once). Está mareada.

La entidad, que pondrá 60 millones para cogestionar el Gran Canaria con el Cabildo, afronta su mayor expansión financiera. Parque inmobiliario UD en Almatriche -generará 85 millones-, palacete de Eufemiano Fuentes como hotel de lujo y residencia, así como el nuevo Barranco Seco. Es el concepto empresa que apadrina el presidente Miguel Ángel Ramírez.

El escudo del club representativo del Archipiélago aspira a convertirse en refugio multidisciplinar de los clubes más importantes: del Guaguas al CAI de atletismo. Todos tendrán cabida en la UD del business plan. Boyantes y creativos con las finanzas y frágiles en la construcción de la muralla de Horkas.

esta segunda vuelta, los pupilos de Luis García han encajado catorce dianas -en la primera recibieron once-. El presupuesto pío pío es de 46,6 millones y es uno de los gigantes de plata. En l pasada temporada 24-25, el informe contable ascendía a 74,9 kilos. En la 23-24, fue de 72,5.

Nada como competir en el reino del balón. Las diferencias en la partida de ingresos son notables. El mejor escenario para el desarrollo del plan de expansión, que da siete millones para causas sociales con la labor de la Fundación.

Frontera Pimienta

Taquillas, derechos de TV, camisetas, promoción internacional y cerrar la firma del acuerdo de cogestión de la bombonera futurista de los 170 millones -la última cifra estimada del coste de la obra-. Toda cobra sentido con el salto de categoría en junio, con un Gran Canaria que tendrá un aforo por encima de las 40.000 butacas desde el verano de 2029. ¿Qué sentido tiene contar con un recinto ultramoderno para jugar en la categoría de plata? El sueño de competir en Europa también figura en las libretas de los ejecutivos amarillos, que pasarían a ingresar 15 millones al año con el business plan.

Palcos vips, conciertos, gimnasios y restaurantes. Un centro comercial gigante que vale como golosina para los turistas. La presencia del Madrid o el Barça es el combustible perfecto. Para regresar a Primera por la vía directa, es preciso ganar entre siete y ocho partidos de los diez restantes -los 72-75 puntos de la 22-23-. Un final perfecto. Pimienta subió como subcampeón con 72 unidades.

Con ocho implicados, del líder Racing al insaciable Eibar (octavo en la tabla con 48), para certificar el billete para la promoción hay que ganar un mínimo de cinco partidos (alcanzar las 66 unidades). No hay margen de error para los de Luis García Fernández en busca del gran maná y el Santo Grial con cinco duelos asequibles en el Gran Canaria ante los de Pacheta, SD Huesca, CD Leganés, Valladolid o Real Zaragoza -todos en la parte baja de la tabla-.

Cabe recordar que Pimi firmó un final perfecto de Liga con nueve victorias y dos empates en la 21-22 para jugar la promoción. Luego sería eliminado por el CD Tenerife.

KO por el Covid y Otero

Al mínimo de cinco victorias en la secuencia final de diez, Luis García aún debe superar el purgatorio del playoff. Lobera se estrelló en 2013 ante el Almería y Javi Guerrero y Josico se toparon en 2014 con el infierno del Cordobazo. Al año siguiente, con el tanto del heroico Sergio Araujo, con asistencia de Aythami Artiles y la chilena de Patalavaca, se tocó la gloria.

La foto del abrazo entre Valerón y Viera evidenció el cambio generacional para la historia. Tras el descenso por la apocalipsis Emenike (2018), la UD encadenó tres temporadas sin jugar una ascenso (2019, 2020 y 2021). La política de poner toda la carne en el asador para fichar a los Rafa Mir, Rubén Castro, Maikel Mesa, David Timor, Deivid, Cala, Galarreta...costó carísimo. Llegaron temporadas de soltar lastre con la aparición del infante de Tegueste Pedri y el drama mundial del Covid.

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La presencia de Viera, aseguró el playoff en 2015, 2022 y el ascenso directo (2023).En la 19-20, cedido por el Beijing, dejó al equipo en zona de privilegio en diciembre. Mañana, el morbo está servido con su vuelta a la citación y su relación con Luis García. También vuelven Amatucci, Herzog y Cristian. Primera de diez finales por los 40 kilos. Tres puntos para acelerar el plan de negocio y poner cordura en el manicomio de plata. La pelota también es el negocio.