Faltan 6.190 bufandas: la Las Palmas cita a 18.810 fieles de media con 25.000 abonados

Faltan 6.190 corazones. Y llega la hora de la verdad. Con 18.810 fieles de media en el Estadio de Gran Canaria tras 16 contiendas, la cifra se atañe corta a razón de los 25.000 abonados que se anunciaron en agosto. La afición de la UD juega su papel en esta recta final por la disputa de la promoción -el ascenso directo queda a ocho puntos-.

Han desfilado un total de 300.966 incondicionales por la bombonera para presenciar ocho victorias, cinco empates y tres derrotas (29 puntos). El dato de afluencia está lejos de lo que arrastró el equipo pío pío en la última campaña en Segunda (22-23) con 315.529 espectadores -aconteció un derbi canario con asistencia de 31.047-.

Hay una diferencia de 14.563 almas entre la campaña de García Pimienta -que subió como segundo- y la actual con Luis García Fernández -que va séptimo-. La UD, tras el varapalo en el Municipal de Ipurua, encadena dos partidos en su fortín ante Granada (mañana, 18.00 horas) y SD Huesca (domingo, 17.30 horas) para ponerse en manos del respetable.

En la última contienda ante el Sporting en Siete Palmas, la asistencia se cifró en 17.039 espectadores. Ayer, el Dépor dio el salto al ascenso directo tras tumbar al Córdoba ante 25.632 fieles. El entradón de este curso en el Gran Canaria aconteció el pasado enero ante el Dépor de Yeremay con 25.193 -superando la registrada con la visita del Málaga de 22.039 del 31 de agosto en la segunda fecha del calendario liguero-.

Techo de 17.000

Tocar la barrera de los 22.000 ha sido imposible en esta edición liguera de la caída al infierno de plata. Precisamente, el club malacitano es el rey del aliento con un total de 419.407 -mirar gráfico del margen superior-. En lo referente al guarismo de la asistencia media, los malacitanos se quedan en 24.671. Luego figuran Sporting (357.406), Deportivo (343. 476) y Racing de Santander (332.082).

La afición amarilla es la quinta en el total y quinta en asistencia media. Ante el Ceuta de Romero, en el penúltimo encuentro en Siete Palmas, el dato también se quedó congelado en la frontera de los 17.469. En parámetros similares, acudió el respetable para presenciar el paso del Burgos de Ramis (16.778) o el CD Castellón de Pablo Hernández (17.692). En la pasada 24-25, el dato total en Segunda fue de 6,9 millones de espectadores. Es la cifra de la historia.

Una liga bautizada como «manicomio» por Luis García y de igualdad extrema. La UD, 36 temporadas en Primera, lanza un SOS a la grada. Que sea como Riazor.