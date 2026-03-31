Jere Recoba, seis meses y una espera en el aire para la UD Las Palmas

Una cuenta que ya alcanza los 173 días. Ese es el tiempo que Jeremía Recoba, uno de los fichajes más importantes de la UD Las Palmas el pasado verano, por el que llegó a pagar un traspaso que rondó el millón de euros, lleva sin vestir la elástica amarilla por una grave lesión que sufrió en octubre. Una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha le dejó en el dique seco en el encuentro en El Nuevo Los Cármenes ante el Granada, precisamente el rival de la UD Las Palmas de este jueves en el Gran Canaria (18.00 h., LaLiga TV), un aspecto que ha supuesto una piedra en su camino en la que estaba siendo su primera experiencia en Europa tras abandonar el Nacional de Montevideo.

Todo quedó truncado el pasado 10 de octubre. En una acción en la que estaba disputando un duelo en carrera con Manu Lama, central del Granada, y en la que intentó atacar un balón que acabó en las manos de Iker García, meta nazarí aquella noche de viernes, terminó con un mal apoyo por parte del 9 grancanario, que cayó al suelo con ostensibles gestos de dolor. La preocupación resultó evidente y, finalmente, tuvo que abandonar el terreno de juego ayudado por los servicios de urgencias allí presentes ante la ausencia de una camilla. Las sensaciones no fueron nada halagüeñas y el peor diagnóstico acabó por confirmarse: estaba roto.

El doctor de los 'Galácticos' y una recuperación lejos de la Isla

Una vez se confirmó su percance, Recoba se puso en manos de una eminencia de la medicina deportiva como el doctor Manuel Leyes, el encargado de intervenir a las grandes estrellas del Real Madrid como Dani Carvajal, Eder Militao, Thibaut Courtois o Luka Modric, así como al grancanario Yeremy Pino. La operación para reparar la articulación se llevó a cabo en la capital 18 días después de que se produjese la lesión y, desde ese punto, el futbolista sudamericano inició su proceso de recuperación. Eso sí, no lo hizo en Gran Canaria.

El ariete comenzó su proceso para regresar a los terrenos de juego en Madrid, poniéndose en manos de expertos para tratar de no errar ni un solo paso durante los meses que iba a estar de baja, ya que a sus 22 años todavía le queda mucha carrera por delante y volver en las mejores condiciones es un plus a la hora de intentar recuperar su mejor versión. Aun así, en este tiempo ha podido volver a Uruguay durante las Navidades y también ha tenido la oportunidad de regresar a la Isla para ver a sus compañeros, así como al cuerpo técnico.

Un regreso con tranquilidad

Lo cierto es que Jere todavía no está listo para entrar de nuevo en la dinámica de la UD Las Palmas. El killer aún tiene por delante el último periodo de recuperación y, desde los servicios médicos, se confía en que pueda estar a las órdenes de Luis García esta misma temporada. Aun así, no ponen una fecha exacta para que eso suceda, porque lo primordial es recuperar sin inconvenientes al futbolista. Por tanto, se observará su evolución para determinar cuál es el momento ideal para que el uruguayo vuelva vestir la elástica insular en un partido oficial.

Según los periodos de baja de este tipo de lesiones, se estima que los jugadores deben estar entre seis y ocho meses de baja, por lo que Recoba encara ya el mínimo, puesto que cumplirá el próximo 28 de abril seis meses desde que pasó por quirófano. En caso de poder reengancharse a la dinámica junto al resto de sus compañeros, podría participar en una hipotética batalla por ascender desde el playoff. Es más, si Taisei Miyashiro es convocado por Japón para el Mundial de 2026, llegaría a perderse las eliminatorias con los isleños, que se disputarían entre el 7 y el 21 de junio. El nipón ya apareció en la última prelista, por lo que puede que tenga su oportunidad para la cita mundialista que arranca el 11 de junio.

Con esa tesitura, aunque solo haya disputado 6 partidos con la UD y 178 minutos truncados por una lesión, las esperanzas en que Jeremía Recoba vuelva para ayudar en algo en un momento trascendental de la temporada están sobre la mesa, aunque no se van a correr riesgos.