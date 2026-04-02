Luis García replica a Pacheta tras el triunfo de la UD Las Palmas ante el Granada: «El rival dirá que es de forma inmerecida, pero creo que hoy hemos sido mejores»

Luis García replica a Pacheta. El técnico asturiano responde al técnico del Granada tras el triunfo de la UD Las Palmas sobre el conjunto nazarí en el Estadio de Gran Canaria que, según palabras del preparador burgalés, fue injusta: «Yo creo que es injusto, por supuesto que creo que es injusto el resultado de hoy. Yo trabajo para generar ocasiones de gol, la definición es cosa de los jugadores. Y hoy he generado más ocasiones que Las Palmas. Para mí, es totalmente injusto». Ante eso, el entrenador amarillo respondió con claridad, alegando que su equipo hizo «dos goles, hemos sido mejor que ellos a balón parado, hemos tenido ocasiones para hacer algún gol más... Es verdad que ellos también han tenido, pero porque tienen nivel; aunque vean al Granada en mitad de tabla y han pasado seis meses abajo, no nos podemos olvidar de que el Granada era candidato al ascenso. Hoy creo que nosotros hemos sido mejores; el rival siempre dirá que es de forma inmerecida».

En ese sentido, también resultó contundente a la hora de hablar de cómo se vive la vida ahora que su equipo ha regresado a los puestos de playoff, una cuestión que no le quita el sueño porque considera que se ve «de la misma manera. Cualquier día nos puede dar algo en el área técnica porque esta categoría es una barbaridad, pero nos quedan nueve partidos por delante y tenemos muchísima ilusión. Vemos a los jugadores con muchísima ilusión por seguir compitiendo, seguir mejorando y eso es lo más importante». Además, refrendó que esta victoria es «muy muy importante. Estoy contento por el esfuerzo de los jugadores, creo que ha sido un partido muy difícil, sabíamos del nivel del rival y nos lo hemos llevado de forma merecida».

La lesión de Enzo queda en un susto y otro capote a Iker

Por otra parte, informó de que el percance que sufrió Enzo Loiodice, que tuvo que ser sustituido y salir en camilla a los diez minutos de juego, quedó en un susto, ya que seguramente tenga «un esguince. En principio, no hay ningún tipo de fractura, esperemos que no esté mucho tiempo de baja. Se ha lesionado en una acción de transición defensiva espectacular, con un compromiso increíble; es un chico extraordinario y vamos a estar cerca de él para que se recupere lo antes posible porque necesitamos a todos los jugadores».

En cuanto a Iker Bravo, que volvió a ser titular después de más de dos meses, relató que era «un buen momento para él y también para dar un poco de aire a Jesé que, vuelvo a repetir, necesitamos a todos. Ha hecho un buen partido, no era fácil enfrentarse en situaciones de duelo y ha sido capaz de mantener el balón en muchas situaciones y nos ha dado salida y continuidad».

Satisfecho por la aportación de Viera y Suárez

Asimismo, Luis García señaló que Jonathan Viera, que también regresó al césped después de dos ausencias consecutivas, aportó «energía, balón y calma. Veníamos muy condicionados con la primera ventana por la lesión de Enzo Loiodice. Buscábamos que nos dieran energía. Jony y Jesé han aportado también en defensa». Mientras tanto, de Álex Suárez remarcó que está «trabajando fenomenal, como todos. Entonces, todos están preparados y seguro que el domingo veréis más cambios, porque tanto a este partido como al último vamos a llegar con menos días que el rival y tenemos que recuperar pronto, estar preparados, porque el domingo tenemos un partido muy importante. No me gusta hablar de rotaciones porque creo que todos los futbolistas están preparados para ser titulares en cualquier momento y es más, es casi más importante los que entran que los que inician».