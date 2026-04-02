Ovación para Iker Bravo y medio gol de Jesé en la UD Las Palmas

Sesenta minutos tardó Iker Bravo en reconciliarse con la afición de la UD Las Palmas, y un minuto le bastó a Jesé Rodríguez para llevarse la ovación del Gran Canaria, que le echó de menos en la titularidad. Con Luis García tirando de rotaciones en una semana marcada por el desgaste físico, una de las novedades en el once inicial fue la presencia de Iker por Jesé en la delantera, algo que no ocurría desde el 24 de enero ante el Córdoba.

Viera y Jesé a punto de ingresar al terreno de juego en el Gran Canaria / Jose Carlos Guerra

Una cara que no gustó a la afición amarilla, que se hizo eco de la titularidad sorpresa del catalán a través de las redes sociales. No gustó a los seguidores ese cambio por el Bichito en el once, algo que dejaron claro al inicio del encuentro, cuando desde la megafonía del estadio se escucharon tímidos pitos con su nombre. «Algo tiene el agua cuando la bendicen», había avisado Luis García en la rueda de prensa previa al partido.

Declaraciones en defensa de Iker Bravo que sirvieron de pista a lo que el técnico tenía pensado hacer: darle la titularidad. Y entre agua bendecida, Bravo tiró de coraje para intentar cambiar la opinión de su afición, y aunque no logró ver portería y no tuvo ningún tiro a puerta en 60’, lo que sí dejó fue algún que otro destello de calidad. Un taconazo por aquí, un control orientado por allá y algún que otro pase por acá. Suficiente para hacer cambiar de idea al Gran Canaria, que lo único que pide a sus jugadores es compromiso.

Amor por el Bichito

Tras su salida del terreno de juego, esos tímidos pitos se convirtieron en aplausos, también un tanto cohibidos pero que dejaron un mejor sabor de boca. Una ovación que en parte también iba dirigida al jugador que ingresaba al verde por Iker. Un Jesé que empezó el encuentro desde el banquillo junto a Viera y al que le bastaron unos cuantos minutos para ponerlo todo patas arriba. Participó en el segundo gol de la UD —Cristian Gutiérrez dispara tras un rechace del Bichito— y volvió a deslumbrar. No marca desde hace seis encuentros —su última diana fue contra el Castellón— pero sigue siendo el más determinante del equipo.

Aficionados de la UD Las Palmas alentando al equipo / Jose Carlos Guerra

Y todo ello en un partido en el que hubo un cóctel de emociones en algo más de 90’ de juego. Que empezó con un público decaído y enfadado y terminó con las bufandas al viento y las gradas saltando de alegría. Porque la UD, por fin, se dio cuenta de que los partidos hay que rematarlos para no sufrir hasta el final, y aunque el segundo tardó en llegar, en el 88’ volvió la locura al Gran Canaria. Todo llega para el que sabe esperar.

Una cuestión de paciencia, porque la UD tardó hasta 35’ en dejar alguna jugada que invitara a la victoria. Hasta ese momento, los amarillos no habían llegado a portería y su partido se estaba resumiendo en tocar el balón y defenderse de los golpes de un Granada al que le anularon un gol en el primer minuto por fuera de juego. Al borde del descanso, con los amarillos enchufados, fue Ale García el que pidió el apoyo a la afición y Fuster al finalizar los primeros 45’ avisó de que en el segundo tiempo «iba a ser el momento».

Los cambios funcionaron

Y punto también para Luis García, que apostó por la rotación de Barcia en defensa y Jesé en la delantera y no fue del todo mal. Los cambios esta vez funcionaron, y no porque la UD se haya llevado los tres puntos, sino porque los que ingresaron en el segundo tiempo aportaron al equipo, y lo que fueron titulares cumplieron con lo que se les exigía. Mención especial para Cristian y Jesé, que salieron en el segundo tiempo y revolucionaron todo para poner el 2-0 en el marcador del Gran Canaria con una jugada conjunta.

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