Taisei convierte los pitos en aplausos y la UD Las Palmas resucita

La UD Las Palmas no impresiona, pero gana. La contundencia del resultado. El cuadro de Luis García Fernández trituró a un Granada sin colmillo (2-0) en la tarde del contraste en el Gran Canaria con tantos de Taisei y Cristian Gutiérrez. Los dos goles llegaron en el segundo tiempo y tras un primer tiempo nefasto. Llegaron los pitos y luego el éxtasis para volver a la zona de privilegio.

El atacante japonés festeja su tanto ante el Granada, el cuarto de este curso. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Así es esta UD, que siempre nada y coquetea con el abismo. Pizarra y Jesé Rodríguez, que fue suplente de Iker Bravo. Golpeo del 'Bichito' y la empuja el lateral zurdo. Acertó Luis García Fernández con los cambios, por fin, en un final con defensa con cinco -Viti, Clemente, Mika, Herzog y Viti Rozada-.

Al descanso, sonaron los tambores de crisis. Pitos. Una aproximación de Taisei Miyashiro y la nada. Dos remates y dos faltas. La UD seguía en el Municipal de Ipurua. El primer acto de los amarillos dejó bastante que desear en un inicio repleto de malas noticias.

El lienzo de la frustración de la parálisis de Enrique Clemente, que no subió ni una vez por su banda zurda. Sin noticias de Manu Fuster, solo el golpeo del japonés (37') vale de estímulo para un puro ejercicio de fe. Tensión, nervios y un Horkas inseguro. Las Palmas evidenció su mal momento con los peores 20 minutos de la temporada en el fortín del Gran Canaria.

Tanto anulado a Pablo Saénz y balón al palo del navarro que provocó la ira del Gran Canaria. Críticas y un clima inicial de severa incertidumbre. Para rematar esta puesta en escena macabra, lesión de Enzo Loiodice que provocó su retirada en camilla. Tiro de Arnaiz y el respetable que se lleva las manos a la cabeza ante el exceso de nerviosismo de los amarillos, que salieron con Iker Bravo y Álex Suárez de inicio.

El contratiempo de Enzo lo enmendó Luis García con la entrada de Kirian. La batuta para el del Candelaria en este inicio repleto de fatalidad. Taisei e Iker fueron los referentes ofensivos y Amatucci se encargaba de taponar los saltos de Sergio Ruiz y Alcaraz. Sin la sensación de peligro en el área de Astralaga, el bloque nazaría latía más suelto. Movía la bola de un lado al otro, con total impunidad.

Acción de Pablo que buscó el tanto desde 30 metros y el cuero es fue por encima del travesaño. Fue la peor actuación de la temporada en una caldera con 16.689 espectadores -con 25.000 abonados-. La UD es una fotocopia. Siempre hace lo mismo. Siempre trata de llegar a la gloria del gol desde el mismo camino. A diez por hora, Kirian fue el reflejo del alma enferma de un candidato que se va desfigurando con el paso de las jornadas. Sometidos por la partitura de Pacheta, el primer tiempo dejó los pitos al 'renovado' Luis García.

Zarpazo mágico y revulsivo Jesé

Iker Bravo, siempre bajo sospecha, trató de descongestionar el juego con toques y paredes. Y llegó el 1-0 desde la fábrica de Mossa. En el segundo córner de la segunda parte, la pizarra del segundo de Luis García surtió efecto. El disco duro del segundo de Luis García Fernández. Fuster, Mika y Taisei empuja el balón a la red. Saltaron Viera y Jesé. El Bichito remató desde la frontal y Cristian Gutiérrez hizo la sentencia sobre la bocina. Luis García movió sus fichas con maestría y le encontró sitio a la doble 'J'.

Iker ejerció de figura de desgaste y Jesé es más preciso. En esa fase de dudas, el Granada perdonó y llegó una mano mágica de Dinko Horkas. Tres puntos y el tanto de Taisei para convertir los pitos en aplausos. García encontró el sitio a Viera y Jesé. El percance de Enzo empaña una tarde para volver a creer.

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Por parte del bloque nazarí, dos tantos anulados y un palo. Cándidos y San Horkas. García esquiva el drama y contenta a la grada tras un inicio bañados en pitos.