El manicomio de la felicidad: abrazo García-Viera y el poder de rotar en la UD Las Palmas

Tres puntos y un abrazo con historia. Del Scooter al reino de la felicidad del manicomio -término con el que bautiza el técnico amarillo a la Segunda-. Al término de la contienda de anoche entre la UD y el Granada, el técnico amarillo Luis García Fernández se dio un abrazo con el capitán Jonathan Viera en el guiño de la unidad. El ‘21’ participó en la recta final, puso fin a su sequía de minutos y acarició su segundo tanto con un golpeo de falta. Además, la segunda línea respira y cobra protagonismo con los casos de Suárez, titular por Barcia, o de Cristian Gutiérrez, realizador en la recta final para liquidar el pulso.

Viera y Jesé aplauden al sector Naciente del Gran Canaria. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Tras encadenar dos partidos sin minutos -uno se quedó en el banquillo y ante el Eibar no viajó por problemas físicos-. En los días previos a la suplencia ante el Sporting, el núcleo duro de la caseta mostró su malestar con la política del entrenador y de la dirección deportiva, encabezada por Luis Helguera. Con el triunfo ante el cuadro nazarí de Pacheta, se instala la concordia. A la hora de juego, saltaron Viera y Jesé con división de opiniones en la grada.

Otra secuencia del abrazo entre Viera y García. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Del micrófono a la concursal

A García, también le pitaron. El abrazo es el lienzo de la unión de cara al tramo crucial de la temporada. Nueve contiendas y 27 puntos para certificar la disputa de la promoción de ascenso. La victoria de ayer estuvo marcada por el minuto de silencio en memoria del periodista Segundo Almeida.

Miguel Ángel Ramírez posa con la familia del fallecido Segundo Almeida. / LA PROVINCIA / DLP

El locutor radiofónico siguió la actualidad del equipo amarillo durante 42 años para superar el millar de encuentros. De igual manera, el exvicepresidente Agustín Ojeda, que jugó un papel crucial en 2004 para la salvación de la UD, también fue homenajeado de forma póstuma.

El presidente Ramírez posa junto a los familiares del exvicepresidente fallecido Agustín Ojeda. / LA PROVINCIA / DLP

Dos goles para el cielo y para honrar a dos figuras de gran calado en la historia reciente de la entidad pío pío. Tres puntos para Segundo Almeida y Agustín Ojeda. El presidente del club amarillo Miguel Ángel Ramírez hizo entrega de dos camisetas firmadas por los jugadores a los familiares.

Viera y Jesé aplauden al sector de la Naciente. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Este domingo y desde las 17.00 horas, los amarillos desafían a la SD Huesca (TV Canaria), que ocupa la 20ª plaza a seis puntos de la salvación. Luego llega una salida de máximo riesgo ante el Málaga en La Rosaleda (17.30 horas, LaLiga TV).

Noticias relacionadas

El cuadro de Luis García está a cinco puntos del ascenso directo y está igualado con el Burgos, que va séptimo. Cada punto vale oro en uno de los ascensos más disputados de la historia. Subir por Segundo Almeida y Agustín Ojeda, volar para recuperar el espacio natural en el ático de Pedri y Mbappé. Un Gran Canaria a mil revoluciones y que mira al cielo.