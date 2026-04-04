Luis García reabre el debate del nueve en la UD Las Palmas: «Tanto Jesé como Iker están preparados»

Jesé o Iker, Iker o Jesé. El debate del nueve en la UD Las Palmas, ese que parecía estar cerrado desde el mes de enero con las nueve titularidades consecutivas del Bichito vuelve a abrirse. Con Bravo en el once inicial ante el Granada y con Jesé como revulsivo y apuntándose a su cuenta medio gol, Luis García abre el melón y asegura que la decisión está tomada. “Tanto Jesé como Iker están preparados. Iker nos regaló minutos positivos y Jesé venía de hacer un esfuerzo importante por algunas molestias y su compromiso es enorme”

Iker Bravo festeja con Jesé, el tanto del Bichito en Anduva. / PAULINO ORIBE

Una victoria para seguir sumando de tres y como apoyo incondicional, la afición del Estadio de Gran Canaria. “Nos gusta que la gente esté cerca. Entiendo el nerviosismo porque todo salga bien, pero a veces no es tan sencillo”, expresaba Luis García esta mañana. “Pero yo siempre he notado a la gente cerca. Ha sido un espectáculo como han viajado. Vivamos este final de temporada con ilusión porque así será más fácil”.

Un mensaje a los seguidores amarillos de cara al encuentro de mañana ante un Huesca que quiere luchar por salir del pozo (17.30 horas, LaLiga TV). “Un rival peligroso con necesidades”, motivo que hará a la UD a salir al terreno de juego con los ojos bien abiertos. “Estamos en el camino y tenemos un reto por delante: ser capaces de ganar otro partido en casa y olvidarnos de la clasificación, focalizarnos en ser mejores”.

Liderazgo y unión

El técnico amarillo, además, dio una vital importancia a los veteranos del equipo destacando el poder de liderazgo y unión que tienen con el resto del grupo. “En el fútbol hay momentos de todo tipo y hay que saber pasarlos”, comenzó para acto seguido hacer una comparativa con los rivales. “En el Racing-Sporting vimos un Racing diferente, sabiendo sufrir. Son momentos que tienes que entender y eso, jugadores como Kiri, Viera, Jesé, Sandro o Álex Suárez lo han vivido y saben que lo tienes que superar. El otro día fue un ejemplo de ello”.

García confirma que Enzo no va a estar disponible y que en cualquiera de los casos, los futbolistas de la plantilla están preparados para ser titular y participar, puesto que todos están enchufados. “El rendimiento de Barcia en parte viene dado porque la gente que tiene detrás le ha apretado. Tenemos cuatro centrales de mucho nivel y tenemos que ser inteligentes y administrar esas cargas para que las lesiones sean las mínimas”, apuntó al ser cuestionado por la suplencia del vigués frente al Granada.

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Confiesa el míster que no está sorprendido con la calidad del japonés Taisei, ya que desde la dirección deportiva el seguimiento hacia el jugador era increíble. “Creo que ha disipado todas las dudas. Es de máximo nivel y tiene un sacrificio y una mentalidad extraordinaria. Es un jugador total para la UD y la medalla es para el presidente y la dirección deportiva”, sentenció.