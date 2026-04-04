El partido UD Las Palmas - SD Huesca se verá gratis en Canarias y en el resto de España: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y en streaming
Varias cadenas de televisión retransmitirán este duelo en el que el equipo amarillo busca seguir una jornada más en puestos de playoff de ascenso a Primera División
La UD Las Palmas afronta este Domingo de Resurrección con la intención de protagonizar su propia 'resurrección' sobre el césped y dar un paso más hacia su objetivo. El conjunto dirigido por Luis García encara el tercer partido de una semana exigente en la que buscará sumar tres puntos clave frente a la SD Huesca, un rival inmerso en la lucha por salir de los puestos de descenso.
Tras la derrota a domicilio ante la SD Eibar (3-1) y la reacción en casa con una victoria sólida frente al Granada CF (2-0), el conjunto amarillo cierra un exigente tramo de ocho días con un duelo en el que se juega mantener y ampliar su ventaja en la zona de promoción.
Ante el equipo oscense, los ‘pío pío’ quieren ofrecer una buena imagen ante su afición y brindarle una segunda alegría en apenas cuatro días. Una victoria no solo reforzaría su posición en la clasificación, sino que también serviría como impulso anímico de cara a los dos últimos meses de competición, donde se decidirán los objetivos de la temporada.
¿A qué hora juega la UD Las Palmas?
El partido UD Las Palmas - SD Huesca correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 5 de abril a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el Estadio de Gran Canaria.
Dónde ver el partido UD Las Palmas - SD Huesca
El partido UD Las Palmas - Huesca se verá en abierto para toda España gracias a Gol TV, disponible en el canal TEN de la TDT y en la web oficial goltelevision.com, lo que permitirá a todos los aficionados amarillos seguir el choque desde cualquier dispositivo en cualquier parte del país.
Además, este encuentro entre el conjunto pío-pío y el equipo azulgrana podrá seguirse en directo en La Televisión Canaria (RTVC) y también en streaming a través de rtvc.es, exclusivamente si vives en las islas. Por el contrario, si resides en aragón, la televisión autonómica Aragón TV también ofrecerá el duelo.
El UD Las Palmas - Huesca también estará disponible a través de los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales. Este dial se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.
Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido UD Las Palmas - SD Huesca.
- Multa de 200 euros para los conductores que tengan en mal estado este elemento clave en sus desplazamientos de Semana Santa: la DGT vigila los vehículos canarios
- La misteriosa muerte de la influencer húngara Annabella Lovas en un barranco de Gran Canaria
- El tiempo cambia en Canarias: posibles lluvias y menos calor este sábado
- El partido UD Las Palmas - SD Huesca se verá gratis en Canarias y en el resto de España: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y en streaming
- Reboso en el tour de las presas
- Canarias declara la guerra al coche: una ley para una nueva movilidad sostenible
- Detienen a un joven acusado de dar dos machetazos a una mujer en Gran Canaria
- Ayudas al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los requisitos para solicitar hasta 750 euros