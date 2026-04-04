La UD Las Palmas busca su ‘Semana Fantástica’ de seis puntos

Una UD Las Palmas con alguna que otra rotación quiere cerrar en el Gran Canaria su ‘Semana Fantástica’ con seis puntos en el bolsillo. Tras ganar al Granada y recuperar los puestos de playoff, los de Luis García quieren hacer el pleno de victorias en casa y volver a ilusionar a la afición. Para ello, tendrá que plantar cara a una SD Huesca (17.30 horas, LaLiga TV) herida que lucha por salir del descenso.

Como pretexto, la buena racha de los amarillos en el feudo de Siete Palmas, un escenario en el que no pierden desde finales de enero y en el que acumulan tres victorias consecutivas. Un partido en el que se prevén rotaciones por parte de Luis García. Ante el Granada el jueves, Sergio Barcia descansó y Jesé fue el revulsivo del equipo junto a Cristian Gutiérrez y Viera, mientras que Iker Bravo regresó a la titularidad diez jornadas después.

Tendrá que volver a la sala de máquinas junto a Amatucci Kirian Rodríguez, que ante el Granada ya tuvo que salir de manera inmediata ante la lesión de Enzo Loiodice. Una figura que a falta de diagnóstico no llegará para el duelo de hoy y se une a la enfermería junto a Recoba. Entre algodones están Marvin y Sandro y el resto está a las órdenes del técnico Luis García.

La última bala

Desde Aragón, califican el duelo de ‘vida o muerte’ para el Huesca. Un partido en el que la victoria es la única salida para mantenerse con vida estas últimas jornadas del campeonato. Con un punto de los últimos seis posibles, los de José Luis Oltra apuran sus opciones para mantenerse en la categoría de plata con las ausencias del grancanario Dani Ojeda y Sielva, lesionados en la jornada intersemanal.

La UD, por su parte, quiere volver a sumar de tres y seguir peleando por el ascenso. Con el manicomio de Segunda División más apretado que nunca y con el Eibar pisando los talones, la victoria es la única salvación de un equipo al que le quedan tres salidas complicadas por afrontar de aquí a final de temporada: Málaga la próxima semana, Almería y Deportivo para cerrar el curso en la última jornada.

Ganar o ganar

En el ataque amarillo estará el enrachado Taisei Miyashiro junto a Ale García y Manu Fuster por las bandas, mientras que Iker Bravo podría ser, de nuevo, la apuesta del estratega ovetense. Jesé y Viera, al igual que sucedió ante el Granada con un final feliz, podrían volver a actuar como revulsivos. El Bichito este curso ha demostrado que sirve para todo lo que le dictamine el técnico: para ser titular o para salir en la segunda mitad. Se espera que tras el descanso, sea Barcia el que vuelva al centro de la defensa junto a Mika Mármol.

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Y en las gradas como apoyo incondicional, la afición amarilla. La encargada de dejarse la voz durante los 90’ con el reto de empujar al equipo en la recta final de una maratón que llega a su fin y apura sus últimos duelos antes de decidir quiénes son los elegidos para volver a Primera División.