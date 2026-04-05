1968-69: subcampeonato histórico

En la temporada 1968-69 se consiguió un subcampeonato realmente sensacional, en donde la Unión Deportiva maravilló con su juego de alta calidad, incluso derrotando al Barcelona en el Camp Nou. Durante toda la liga la alineación fue prácticamente la misma. Oregui en la portería; en la defensa, Tonono, fijo, y Martín Marrero, Aparicio y José Luis alternando en los laterales. En la media, Castellano y Guedes inamovibles, y una delantera histórica con León, Justo Gilberto, José Juan, Germán y Gilberto I, y a veces entraba Niz. El primer partido enfrentó a los amarillos contra el Atlético de Madrid en el Heliodoro tinerfeño, al estar cerrado por un encuentro el Insular debido a los incidentes en el último partido de la liga anterior en una sanción súper exagerada del Comité de Competición. Total, que me fui a Tenerife desde el miércoles anterior para contar crónicas previas al partido contra los colchoneros. Al final, victoria por 2-1 de Las Palmas frente a un rival que contaba entre otros excelentes jugadores con Griffa, Calleja, Adelardo, Luis Aragonés, Ufarte, Gárate, Collar, que no pudieron con el excelente juego canario, y una afición tinerfeña volcada en animar a los amarillos. El Heliodoro fue amarillo con una afición animando con una enorme intensidad desde el principio del encuentro. Los goles de Justo Gilberto y León superaron al colchonero obra de Irureta.

En los inicios de esta temporada ya se vislumbro la gran capacidad de la Unión Deportiva de codearse con los grandes del fútbol español, de ahí que en los primeros partidos las victorias se fueron sucediendo una tras otra, con el Español en Sarríá (1-2), con el Deportivo en casa (2-1), con el Barcelona un empate a cero goles, y en Córdoba, en El Arcángel, victoria por 3-4 , con goles de Martín Marrero, Justo Gilberto (2) y Gilberto I; luego, nueva victoria en el Rstadio Insular frente al Granada por 1-0. Y llegó el inolvidable partido de la nieve en La Romareda, frente al Zaragoza, que tenía por entonces un equipazo con Marcelino, Villa, Lapetra, Santos, Violeta, y otros excelentes jugadores. Las Palmas alineó a Oregui; Aparicio, Tonono, Martín Marrero; Castellano, Guedes; León, Justo Gilberto, Germán, Niz y Gilberto I. Nevada impresionante en la capital aragonesa. Como retransmitía el partido para Radio Atlántico, apenas veía bien a los jugadores, la cabina de radio con el vaho del frío casi cubría el cristal, con poca visibilidad, y las pase muy mal durante el partido. Luego crónica para LA PROVINCIA al llegar al hotel, en aquella época por telex. Con todas las dificultades ganaba Las Palmas por 2-3, con goles de Justo Gilberto, Niz y León; los tantos maños los consiguieron Santos y Marcelino. Tremendo partido y la nieve que no cesó de caer y con un frío tremendo.

Se suceden partidos de gran superioridad de los amarillos, como un 4-0 a la Real Sociedad en el Insular, y otra goleada con cuatro goles al Córdoba también en casa. Y llega el partido con el Barcelona en el Camp Nou, con enorme expectación. El periódico catalán Dicen, del que soy corresponsal en Las Palmas, dedica un número especial al encuentro y escribo un artículo de opinión para esa edición. Llenazo tremendo en el estadio barcelonés. Las Palmas alineó ese día a Oregui; Martín Marrero, Tonono, José Luis; Castellano, Guedes; José Juan, Justo Gilberto, Niz, Germán y Gillberto I. Excepcional exhibición de unos amarillos que superaron en todo al Barcelona. Niz salió de delantero centro teórico, pero jugó en la medular con Castellano y Guedes, aunque un poco más adelantado. Marcó primero Germán a los 56 minutos, en un pase magistral de Guedes; empató luego Gallego en el minuto 82 y cuando parecía que se iba a terminar con un empate, una jugada magistral en el centro del campo de la UD entre Justo Gilberto, Guedes y Germán la finalizó Niz con un tiro imparable que batió a Sadurní. Era el minuto 89 y tras un silencio sepulcral, el Camp Nou puesto en pie dedicó una enorme ovación a los amarillos. Con esta victoria se forjó un subcampeonato de Liga; se acarició incluso el título, pero algunas actuaciones arbitrales no muy justas impidieron el gran éxito de esta temporada inolvidable, de grandes recuerdos y de excelentes exhibiciones por todos los campos que visitaba el conjunto grancanario dirigido por Luis Molowny.