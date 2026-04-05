El Alcalá no da ninguna opción al filial de la UD

Las Palmas Atlético se fue de vacío en su visita al Alcalá (2-1). Con el 1-0 a favor de los madrileños se llegó al final de una primera mitad en la que el cuadro insular apenas rebasó la medular, sufriendo para evitar una diferencia más abultada. Tras el receso, los de Raúl Martín trataron de dar un paso al frente, pero el conjunto alcalaíno siguió mostrándose superior y amplió distancias en la recta final ante un filial de la UD que solo pudo recortar distancias por medio de Arturo al filo del tiempo reglamentario. Con esta derrota, los amarillos son décimos en la tabla clasificatoria del grupo 5 de Segunda RFEF.

El Alcalá no quiso especular y salió volcado sobre el marco contrario, buscando el gol desde los compases iniciales. Así, durante los primeros cinco minutos, Albur disparó al lateral de la red tras internarse por la izquierda, y después cedió atrás para que Izan rematase en el borde del área chica rozando la base del poste.

Con el transcurrir del choque, los de Vivar Dorado bajaron el ritmo pero siguieron llevando el peso del duelo y antes de la media hora Koné tuvo dos ocasiones muy claras para abrir el marcador; primero con un testarazo elevado, y más tarde al plantarse en un mano a mano escorado a la izquierda que Killane solventó con una intervención de mérito.

En el minuto 33, la insistencia local dio resultados tras un servicio raso de Pedro Torres desde la derecha que Koné remató a la red en la frontal del área pequeña. Seguidamente, Borja Sánchez estuvo a punto de ampliar diferencias con un golpeo que rechazó Valentino Raca, pero el balón salió rozando el larguero y el 1-0 se mantuvo al descanso.

El filial de la UD, que apenas pudo rebasar la medular durante el primer tiempo, se vio obligado a estirar sus líneas en la reanudación, y Brian Velázquez protagonizó la primera llegada de los suyos al cabecear fuera un saque de esquina. Sin embargo, el Alcalá no renunció al ataque y también tuvo sus opciones, como un mano a mano que Izan remató fuera y un posterior lanzamiento de Koné al que respondía Killane.

Las Palmas Atlético se estiró paulatinamente y obligó a dar un paso atrás al cuadro alcalaíno, que esperó su momento para poner tierra de por medio en el minuto 77, tras un lanzamiento de Albur desde el vértice izquierdo del área que se coló junto a la base del palo corto. Acto seguido, Killane se estiró para negarle el doblete al autor del 2-0.

En el minuto 88, Kirian filtró un pase entre centrales sobre Arturo, quien cruzó el balón en el área para hacer el 2-1 y darle esperanzas a los de Raúl Martín, que se volcaron durante la recta final con más corazón que cabeza, sin capacidad real para volver a generar peligro.