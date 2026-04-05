Helguera acierta otra vez: Miyashiro

Helguera vuelve a encontrar oro donde pocos miran. En silencio, sin focos ni estridencias, el director deportivo de la UD Las Palmas ha hecho de la intuición un método: rastrear talento a bajo coste y transformarlo, en cuestión de semanas, en rendimiento inmediato. Esta vez, el hallazgo habla japonés. Taisei Miyashiro.

El delantero nipón ha irrumpido sin hacer ruido, pero dejando huella. Cuatro goles contemplan ya su aterrizaje, cifras que explican por qué se ha convertido en uno de los sostenes del equipo de Luis García. No es solo el dato, sino la forma. Miyashiro interpreta el juego con una naturalidad poco común: desmarques limpios, controles que acarician el balón y una inteligencia para ocupar los espacios que delata a un futbolista distinto.

Su primera titularidad, ante el Mirandés, fue una declaración de intenciones. Durante 64 minutos dejó destellos de todo lo que estaba por venir. No necesitó demasiado tiempo para adaptarse a un nuevo contexto, a otra cultura futbolística, a la cadencia particular de Las Palmas. Y cuando encontró su sitio, llegaron los goles. Cuatro ya. Suficientes para situarlo, de largo, como el mejor fichaje del mercado invernal.

Pero más allá del césped, Miyashiro sostiene su crecimiento en una base poco negociable: el profesionalismo. Es un ejemplo en los entrenamientos, meticuloso en cada sesión, disciplinado en los viajes y riguroso en el cuidado de su alimentación. A eso se suma una educación que refleja con nitidez la herencia de una cultura milenaria como la japonesa: respeto, discreción y compromiso diario. Un perfil que no solo suma goles, sino que eleva el nivel competitivo del vestuario.

Las Palmas, además, se guarda una opción de compra, consciente de que tiene entre manos mucho más que un refuerzo puntual. Porque los goles de Miyashiro ya empiezan a cruzar fronteras: llaman la atención en el mercado asiático y despiertan el interés de clubes europeos que ven en él a un delantero diferente. Pero conviene no perder de vista el origen de todo. Recuerden: Helguera lo vio antes que nadie.

Mientras en Japón empiezan a observarlo de reojo, con la vista puesta –aunque aún lejana– en el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en la Isla solo hay un deseo: retenerlo el tiempo suficiente para que su impacto tenga premio. Un playoff con Miyashiro en estado de gracia suena a argumento mayor.

Pero detrás de cada irrupción hay una firma. Y esta, una vez más, es la de Luis Helguera. Para el presidente Miguel Ángel Ramírez, una figura intocable. Para Las Palmas, el arquitecto silencioso de un equipo que sigue encontrando tesoros donde otros apenas ven nombres.

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En esa misma línea aparece otro nombre propio: Amatucci. Otro de los grandes descubrimientos de Helguera, una pieza que encaja en esa idea de construir desde el talento emergente y el rendimiento inmediato. Un modelo que ha tenido recompensa: el propio Helguera se ha ganado su renovación por tres años más, hasta 2029, por hacer crecer a la UD Las Palmas con futbolistas de poco nombre, pero gigantes con la pelota.