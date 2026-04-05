Jesé se gana el cielo y la UD Las Palmas sigue 'on fire'

Dos goles majestuosos y la UD Las Palmas se queda a cuatro del ascenso directo. En la tarde mágica de Jesé Rodríguez, gol y ovación, Pedrola emergió con otro 'Pedrolazo' para firmar el definitivo (2-1) en la segunda victoria consecutiva de esta 'Semana Fantástica'. El Huesca se adelantó, con un tanto de Luna, y luego se impuso la clase y el poderío del Bichito. Viera, que también fue ovacionado, dio una masterclass de control y dominio de la situación en un pulso con un grado elevado de rotaciones.

Y a todo esto, la segunda plaza queda a solo cuatro puntos -si gana el Castellón al Granada, mañana hay un cuádruple empate a 57 unidades. Extasiado y repleto de inspiración. El segundo acto fue de Jesé Rodríguez. Don Jesé. Show de Gucci para ganarse a pulso la renovación.

Aprovechó un pase de Viti Rozada para hacer la igualada y llevarse el corazón del Gran Canaria. Un toque milimétrico, quirúrgico para batir a Jiménez y hacer el empate. Del error de Horkas al acierto de otra categoría del '10', que alcanza las siete dianas.

Con las entradas de Enrique Clemente y Amatucci -por Cristian Gutiérrez e Iñaki-, la UD ganó en control de la situación. El Huesca se empequeñeció y Viera coqueteó con el 2-1 en tres ocasiones. Velocidad, ritmo y un Pedrola que no terminó de alcanzar la temperatura precisa del partido. Jordi Martín puso en apuros a Horkas pero Mika Mármol abortó el peligro.

Con la versión más terrenal de Taisei, Pedrola finalizó sin precisión una excelente acción coral. El misil del extremo se marchó rozando el palo. A base de intentarlo, un envío en largo de Mika, lo tocó Jesé para que Pedrola fabricarse otro 'Pedrolazo' -el primero fue en Zaragoza en su estreno como amarillo-.

Se marchó hasta el punto de penalti dejando por los suelos a los rivales e hizo el 2-1 de forma magistral. Un señor gol que vino acompañado por el asombro y el respeto máximo del '21'.

Fórmula bombonera

Así le dio la vuelta la UD a un 0-1 con dos obras de arte de Jesé y Pedrola -los dos ovacionados-. Dos goles como dos soles para dejar a los amarillos a tres puntos del ascenso directo. Fue la tarde de la segunda línea. Ganar y de esta manera, remontando sin mimbres indiscutibles como Fuster, Barcia...Y Ale García apareció en la recta final como Fuster. El mundo al revés, los indiscutibles aparecieron como revulsivos. La bendita política de rotaciones fue el combustible mágico para esta UD sin miedo a las alturas.

La película empezó mal

Luna puso colorado al Gran Canaria. Un error en la medular provocó un contragolpe mortal que dejó al extremo solo ante Horkas. El meta croata, sideral en otras actuaciones, cometió un desliz de calado y el colombiano burló la salida de forma plácida para empujar el balón al fondo de la red. Corría el minuto 39 y la UD había desperdiciado un tiro de Viera que toco en un defensa, así como otro de Jesé. En un ataque de rotaciones, Luis García dejó desnuda a la retaguardia y Oltra aprovechó ese contragolpe, así como dos llegadas más. Pero quedaba la segunda parte.

Y eso que la contienda arrancó con ovación a Jesé. El '10' le roba al esférico a Jesús Álvarez y brinda un caño al viento. Gesto técnico de gran valía del atacante de la UD que se gana el reconocimiento del respetable. Disparo cruzado de Luna (8') y paradón del hombre escudo. Desde la derecha, armó una volea violenta que fue desbaratada por el meta croata. De la galopada de Jesé al primer cosquilleo de un Huesca necesitado. Pedrola quedaba ubicado por el costado zurdo y Taisei por la derecha.

El Huesca te asfixia y es Portillo el que porta el timón del club azulgrana. Es una lucha con Kirian en ese pulso de genios. Luna se marcha de Cristian Gutiérrez y segundo aviso oscense. Golpeo raso y fácil para Horkas. Viera, en ese intento por el gol fantástico, completó un golpeo desde la frontal y vuela Jiménez. Pedrola, desde la línea de fondo, firma un centro repleto de veneno y Jiménez salva los muebles de un Huesca en apuros. La doble 'J', Viera y Jesé, la lían y el golpeo del Bichito se fue por poco.

Llovieron los minutos y el tanto de Luna se mantuvo en el electrónio hasta que Jesé cogió el micrófono. El rap del Bichito de Gucci y la dirección soberbia de Viera. Un Pedrolazo para dejar a cuatro el ascenso directo. Rotar es el paraíso y Jesé se gana el cielo.