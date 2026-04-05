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Las Palmas-Huesca

Viera y Jesé toman el control de la UD Las Palmas contra el 'chicharrero' Oltra

La doble 'J' vuelve a salir de inicio, tras el abrazo de Luis García con el '21' el pasado jueves, en una propuesta revolucionaria con cinco cambios ante la SD Huesca

Viera y Jesé aplauden al sector de la Naciente, tras la última victoria ante el Sporting.

Viera y Jesé aplauden al sector de la Naciente, tras la última victoria ante el Sporting. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El poder es para la doble 'J'. Jonathan Viera y Jesé Rodríguez salen de inicio ante la SD Huesca del expreparador del Tenerife José Luis Oltra (160 duelos dirigidos en dos ciclos en el club tinerfeño). Desde las 17.30 horas, los amarillos no pueden fallar ante un club en zona de descenso y que no gana desde el pasado 15 de febrero. Además, tres novedades en el once 'pío pío' en el segundo pulso de la semana y con el Málaga en el horizonte (próximo sábado en La Rosaleda).

Juanm Herzog, Cristian Gutiérrez, Iñaki y Pedrola acompañan a Viera y a Jesé en este once con mensaje. García abraza a la segunda línea. Oxígeno puro. El once de la UD queda de esta manera: Horkas, Viti, Herzog, Mika Mármol, Cristian Gutiérrez, Kirian, Iñaki, Pedrola, Viera, Taisei Miyashiro y Jesé Rodríguez. La formación oscense de Oltra ha encajado trece dianas en las tres últimas contiendas. Parece un rival propicio para encadenar la segunda alegría en el partenón de Siete Palmas.

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