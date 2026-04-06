García avisa: «El fútbol es una montaña rusa»

Una UD con el piloto automático y sin mirar la clasificación. Luis García Fernández mantiene su plan de no mirar la tabla. « Si nos ponemos a hacer cábalas nos equivocaremos. El camino es ser competitivos y tratar de ser mejores compitiendo al máximo. Me da igual la clasificación», incide el ovetense.

Explica el abrazo con Jesé Rodríguez –foto del margen derecho–. «El abrazo de Jesé se lo agradezco. Seguro que vino porque le quedaba poca energía (...) Tiene un compromiso muy grande con sus compañeros, equipo y club. Sus problemas los arreglamos con el servicio médico que tenemos. Firma un golazo a la altura de pocos. Y una dejada para poner a Estanis uno contra uno frente al portero. Estoy muy contento por Jesé. Nadie le regaló nada en su carrera. Quedan ocho partidos donde tiene que aportarnos mucho».

Aclara que retirar a Iñaki en el descanso no es señalarlo. «Nunca señalo a nadie. Iñaki tiene un futuro extraordinario, con independencia de que hoy lo hemos relevado en el descanso. En Burgos fue titular e hizo un partido extraordinario. Es un jugador con una mentalidad increíble, siempre con buena cara, con predisposición. Hará carrera en el fútbol».

Lanza un consejo a los periodistas y analistas. «No sirve de nada mirar la clasificación, porque van a pasar infinidad de cosas con enfrentamientos directos. Hemos visto que el Andorra me mete seis al Racing y el Almería gana en el descuento. El fútbol es una montaña rusa. No nos podemos marear». Aclara que la lesión de Enzo Loiodice no reviste la gravedad esperada. «Es un esguince, algo aparatoso. Esperamos que se recupere pronto. Tenemos jugadores que pueden participar en su posición, incluso Iván Medina de la cantera. La plantilla y el filial están para estas cosas. Si los necesitamos tiraremos de ellos; están preparados».

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Y se rinde al Pedrolazo. «Lo conozco hace mucho. Es un futbolista diferente, que es capaz de hacer lo que hizo en el segundo gol, capaz de juntar rivales, driblar (...) Cuando todos pensamos que va a tirar le queda un recurso más. Nos puede dar un infarto...», bromea.