Invasión amarilla en La Rosaleda para el Málaga-UD Las Palmas: entradas agotadas en dos minutos

Habrá una marea amarilla en Málaga. La afición de la UD Las Palmas, como era de esperar, responde a los buenos resultados del equipo y estará presente en La Rosaleda este sábado (17.30 horas, LaLiga TV). Un desplazamiento a la altura del que se vivió en el mes de enero en El Sardinero con la única diferencia de las localidades que el conjunto local, el Málaga, ha ofrecido a la entidad amarilla: apenas 300 entradas que se agotaron en dos minutos de reloj y que ya están generando polémica.

«Tenemos menos entradas de las que deberíamos». Esa es la principal queja de los aficionados de la UD, que ayer por la mañana madrugaron y dejaron todo lo que tenían que hacer para meterse en la web del club con el objetivo de conseguir una de esas entradas. Lo que se encontraron fue una página caída que no respondía y que cuando lo hacía y seleccionabas la entrada, te decía que estaban agotadas. «Ha sido una locura», expresan los que han tenido la suerte de hacerse con una de ellas.

Con un precio de 21’75 euros, conseguir una localidad para La Rosaleda fue lo más parecido a los juegos del hambre. Más aun cuando la Federación de Peñas asegura que ellos no han recibido ninguna entrada por parte del club. La solución de los aficionados amarillos no ha sido otra que ir por la vía fácil: cambiar la web de la UD por la del Málaga e intentar pescar alguna entrada a un precio asequible. Da igual que no estén ubicados junto al resto de la marea amarilla, lo que cuenta es poder entrar al recinto y animar a los suyos desde cualquier parte del estadio.

80 euros por una Tribuna

El problema no es otro que la poca disponibilidad que hay para el partido. Teniendo en cuenta que La Rosaleda es el campo de Segunda con más afluencia, encontrar una entrada no ha sido tarea fácil, y las que quedan sueltas por ahí son a un precio desorbitado, nada que ver con los que pagaron los aficionados de la UD que lograron conseguirlas a 20 euros. Rommel Moreno es uno de ellos. Con el viaje planeado y los vuelos comprados, optó por comprar su ticket en Tribuna, pagando 80 euros.

Aficionados de la UD en El Sardinero, en el mes de enero / LOF

Ante la alta demanda por parte de la afición de la UD Las Palmas, está previsto que el campo del Málaga se tiña de amarillo. Un color que no solo se va a centrar en la zona acotada para visitantes, sino por todo el estadio ya que los seguidores grancanarios están comprando entradas por donde encuentran. Y es tanta la locura por presenciar el duelo en directo, que hay algunos que están dispuestos a pagar hasta 100 euros.

Con una media por partido de 24.671 aficionados de un aforo total de 30.044, La Rosaleda es el estadio con más afluencia de Segunda

También los hay quienes tienen la intención de presentarse en los aledaños de La Rosaleda y esperar a ver si hay alguna reventa a buen precio, siendo esta la opción más arriesgada. Esta temporada, la afición del Málaga ha sido la más cumplidora a la hora de ver a su equipo. Ocupan el primer puesto del ranking en cuanto a los espectadores se refiere, con una media por partido de 24.671 aficionados de un aforo total de 30.044.

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Unas cifras que invitan a pensar en el infierno que la UD va a vivir el sábado, aunque a modo de esperanza tengan el apoyo incondicional de su afición, esa que les ha acompañado a todos los rincones de la península este curso. Un duelo de aspirantes al ascenso, en el que los dos equipos están con 57 puntos en la tabla. A falta de ocho jornadas para que finalice la maratón de Segunda, la opción no es otra que ganar y sumar de tres para seguir soñando despiertos.