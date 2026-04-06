Jesé, el pistolero del ascenso de la UD Las Palmas

Una UD Las Palmas que quiere volver a Primera División y como principal estrella, el delantero que estaba en casa. Jesé Rodríguez, el fichaje más polémico del verano junto a Jonathan Viera, está siendo uno de los encargados de echarse al equipo a las espaldas para cumplir el objetivo. Con siete goles y tres asistencias ha dado al conjunto amarillo un total de 12 puntos y ya emula a figuras como Sandro, Marc Cardona, Viera, Araujo o Eloy, claves en los dos últimos ascensos este siglo.

El abrazo de Luis García y Jesé, ayer, en el instante de la retirada del atacante, que ya suma siete dianas. | JOSÉ CARLOS GUERRA / Jose Carlos Guerra

Esta temporada, su marca goleadora se hizo esperar. No vio portería hasta el 20 de diciembre, cuando repetía su segunda titularidad del curso y se estrenó por partida doble ante la Cultural Leonesa en el Gran Canaria. A partir de entonces comenzó su racha de tres partidos consecutivos marcando, algo que fue alternando con las asistencias hasta ponerse a la par del que hasta ese momento tenía la etiqueta de pichichi: Ale García.

Una sequía le tuvo cinco jornadas sin ver portería ni dar alguna asistencia, pero este fin de semana ante el Huesca volvió a ponerse la capa de héroe para salvar a la UD. Un gol y una asistencia para llevar en volandas al equipo a una nueva victoria, colocarlo en la cuarta posición de la tabla y llevarse el cariño en forma de ovación de todo el Estadio de Gran Canaria, que le demostró que valora su trabajo y esfuerzo por el escudo.

La mejor marca de Jesé, en la 21/22

A falta de ocho jornadas para que finalice la Liga y con una marca de 7 goles, en el tintero está la mejor marca de Jesé en la UD Las Palmas. Corría la temporada 2021/22, disputó 39 de los 42 partidos posibles y logró anotar once goles y ofrecer seis asistencias. Un año en el que el conjunto insular consiguió meterse en puestos de playoff y cayó derrotado por el CD Tenerife. Un año después, consiguieron ascender, pero ya no estaba Jesé.

Viera y Jesé a punto de ingresar al terreno de juego en el Gran Canaria / Jose Carlos Guerra

En ese último vuelo de la UD a Primera División en 2023, hubo tres pistoleros claves: Sandro Ramírez, Marc Cardona y Jonathan Viera, todos los siete tantos en su historial. Lo curioso es que tres años después de aquella gesta y a falta de ocho jornadas, también son tres los pichichis con siete tantos a sus espaldas: Jesé, Fuster y Ale García.

Lejos queda la marca de Araujo, el ídolo de la UD en aquel ascenso del 2015, cuando se convirtió en héroe con 25 goles. Ese año, Nauzet Alemán (9) Y Momo (7) también impulsaron al equipo hasta el cielo. Ya rebobinando hasta la temporada 2000, Eloy se coronó como máximo goleador (18) seguido de Sequeiros (8) y Luis García Tevenet (8).

Papel de líder y capitán

Jesé, que cambiaría todo por lograr un ascenso con la UD Las Palmas, se apunta a líder con siete goles pintados de todos los colores: dentro del área, fuera, con una media vuelta suspendido en el aire o de penalti. Y no solo es uno de los máximos anotadores del equipo, sino que también ha hecho de capitán cuando se le ha necesitado. Reunió a todo el equipo en un abrazo colectivo tras anotar al Castellón, salió a hablar a rueda de prensa cuando los resultados no llegaban y se encargó de pedir calma y paciencia.

El delantero que estaba en casa y que ahora quiere sellar su exitoso palmarés —tiene dos Copas del Europa con el Real Madrid— con el ascenso junto al equipo de su vida. Firma de campeón y ocho jornadas por delante para tocar el cielo a finales de mayo o en su defecto, a mediados de junio.