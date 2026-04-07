Los aficionados de la UD Las Palmas, dispuestos a pagar «lo que sea» por una entrada para La Rosaleda

Un partido decisivo, la ilusión de un desplazamiento a Málaga y un sueño truncado por culpa de las pocas entradas que se sacaron a la venta y la alta demanda. El lunes por la mañana, la web de la UD Las Palmas fue un sinvivir. Una página caída que no respondía, boletos que volaron en dos minutos y un centenar de aficionados que se quedaron sin conseguir un ticket para el duelo entre el Málaga y la UD Las Palmas del sábado pese a tener los vuelos y el alojamiento pagado. «La frustración que tengo es que muchos de nosotros nos hemos quedado tirados. Esta temporada he hecho cuatro desplazamientos y nunca me había pasado esto», narra un abonado de tribuna de la UD Las Palmas, que prefiere mantener el anonimato.

UD Las Palmas-Huesca | 05/04/2026 | 05/04/2026 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

«Estaría dispuesto a pagar lo que sea por estar en La Rosaleda viendo al equipo», expresa convencido. «Ya hice las cuentas y me sale alrededor de 500 euros el viaje, incluyendo vuelos, hotel y la entrada», comenta. Un boleto para el que tendrá que tirar de ahorros, pues la desesperación por estar presente en Málaga le ha llevado a contactar con la reventa. «Me han dicho que me costaría entre 150 y 200 euros en tribuna, y la más barata que he visto es detrás de la portería y son unos 95 euros», narra este abonado amarillo. «Este equipo ha vuelto a ilusionar y es muy importante este partido, porque no solo nos jugamos el playoff, sino también el poder ascender directos», sentencia.

En el otro lado de la moneda están los que aunque tampoco han logrado conseguir las entradas de visitante que puso a la venta la UD —tenían un costo de 21,75 euros cada una y se podía comprar hasta dos por persona—, se han hecho con un boleto más o menos asequible. Es el caso de Saúl Molina, que desde que salió la fecha del partido tenía claro que iba a estar presente sí o sí. «Yo por suerte estoy estudiando en Málaga y me ahorro el tema del viaje y el alojamiento», explica. Aun así, ha tenido que pagar 100 euros por dos entradas. Una para él y otra para su madre, su fiel compañera.

Juntos, pero separados

Sin embargo, no podrán ver juntos el partido, ya que lo que consiguió ‘in extremis’ fueron dos separadas. Uno en un lado, otro en otro. «Este partido era muy especial para mí porque llevo cinco años estudiando en Málaga, tengo muchos amigos aquí y es un duelo que puede ser perfectamente de Primera División», comenta Saúl, que prevé un ambiente digno de vivir. «He estado en muchos desplazamientos a lo largo de los años, como el playoff que jugamos en Zaragoza, que fui con mi abuela de casi 90 años», recuerda.

UD Las Palmas-Huesca | 05/04/2026 | 05/04/2026 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

El sábado, vestido de amarillo desde los pies hasta la cabeza, entrará a La Rosaleda junto a su madre —aunque después cada uno se vaya a su asiento—, pero en su memoria estará también la figura de su padre, que le llevaba de pequeño al Estadio de Gran Canaria y junto a su madre le inculcó la pasión por la UD, y también su abuela, una aficionada de las que ya no quedan. «En verano cumple 96 años y ya no viaja para ver al equipo, pero antes lo hacía y los disfrutaba muchísimo», comenta Saúl.

Noticias relacionadas

Las dos caras del viaje a Málaga, los que están dispuestos a pagar cualquier precio y los que ya tienen asegurado su asiento. Entre la multitud, un centenar de aficionados más que siguen haciendo malabares para lograr su ticket. A la mayoría de ellos, es lo único que les falta para completar su viaje, ya que el alojamiento y los vuelos los sacaron desde que se supo la fecha exacta. Tres días de margen para lograr el milagro y la certeza de que la UD estará muy bien acompañada en La Rosaleda. Ganar por la afición, por el sueño del ascenso.