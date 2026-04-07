La luz al final del túnel en el manicomio de la UD Las Palmas: ocho jornadas y tres rivales directos

Hay luz al final del túnel para la UD Las Palmas. Ocho jornadas para que el libro del manicomio se cierre y por el camino, unas cuantas curvas a superar con la tabla más apretada que nunca. Cuatro equipos empatados con 57 puntos —UD, Castellón, Málaga y Burgos—, cinco puntos de diferencia entre el séptimo clasificado y el primero y como objetivo, ascender a Primera División.

UD Las Palmas-Huesca | 05/04/2026 | 05/04/2026 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

No lo tendrá fácil la UD Las Palmas, que entre los ocho partidos restantes figura la visita a tres rivales directos. Tras el viaje a Málaga este fin de semana, los de Luis García se medirán al Almería el fin de semana del 17 de mayo y en la última jornada de Liga, dos semanas después, visitarán al Deportivo de La Coruña. Todos ellos a domicilio. Mientras tanto, en el feudo amarillo, donde han logrado sacar las últimas cuatro victorias, tan sólo les queda tres citas: Leganés, Valladolid y Zaragoza.

El líder de la tabla, el Racing de Santander, también tendrá que medirse a dos rivales directos. Mientras que este fin de semana recibe al Almería en El Sardinero, en la penúltima jornada se verá las caras con el Málaga en La Rosaleda. De resto, los de José Alberto López tendrán un calendario 'pacífico' hasta el mes de mayo, a excepción de los dos enfrentamientos con Huesca y Valladolid, que luchan por mantener la categoría.

Los calendarios más difíciles: Almería y Málaga

El Almería, segundo clasificado con 61 puntos, tendrá que vérselas con cuatro rivales directos. Un manicomio en toda regla. A su duelo con el Racing este fin de semana —primer clasificado contra segundo—, los andaluces reciben al Málaga la próxima semana y a principios de mayo viajarán al Plantío para medirse al Burgos y una semana después recibirán a la UD Las Palmas.

UD Las Palmas-Huesca | 05/04/2026 | 05/04/2026 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

Deportivo y Castellón, al igual que el Racing de Santander, solo tienen dos rivales directos en el calendario de aquí a final de temporada. En el caso del Depor de Yeremay, los dos enfrentamientos más complicados en la lucha por el ascenso son el Burgos — ocupa la séptima posición de la tabla empatados a puntos con la UD— a domicilio y la UD Las Palmas en casa. El Castellón, por su parte, se tendrá que medir al Burgos y al Málaga.

Un Málaga que tiene por delante tres semanas frenéticas en las que el mínimo fallo supondría un salto al vacío. El cuadro boquerón, que recibe este sábado a la UD Las Palmas con el cartel de 'no hay entradas' colgado, visita la semana que viene al Almería y una jornada más tarde recibe al Castellón en La Rosaleda. Además, en la penúltima jornada hará un pulso con el Racing de Santander, también bajo el calor de su afición.

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En cuanto a las rachas, Racing y Málaga son los que más se han tambaleado en estas últimas semanas. El líder lleva tres derrotas y dos victorias en los últimos cinco partidos, mientras que el Málaga lleva tres jornadas sumando de uno. Una Liga catalogada a la perfección como 'Hipertensiones' que afronta la recta final del campeonato con duelos directos que no son aptos para cardiacos.