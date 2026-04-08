La Fundación Canaria UD Las Palmas impulsa #Convida, un proyecto de integración para menores no acompañados a través del fútbol

La Fundación Canaria UD Las Palmas ha puesto en marcha #Convida, un proyecto financiado por el Gobierno de Canarias orientado a promover la inclusión social de menores migrantes mediante la práctica del fútbol.

La iniciativa plantea el deporte como una herramienta educativa y de motivación para facilitar la integración social de jóvenes migrantes, así como para fomentar la convivencia intercultural. El programa está dirigido a menores de edad bajo la tutela del Gobierno de Canarias y prevé un despliegue territorial adaptado a las necesidades existentes en cada isla.

Según la entidad, uno de los elementos centrales del proyecto es el uso del fútbol no solo como actividad física, sino también como espacio de encuentro y comunicación entre menores de distintos orígenes. A través de dinámicas vinculadas al trabajo en equipo, la disciplina y la convivencia, el programa busca contribuir al desarrollo de habilidades personales y sociales que favorezcan su integración.

Además de las actividades deportivas, #Convida contempla acciones de sensibilización para visibilizar la realidad de los menores migrantes y promover una mayor concienciación social sobre la importancia de su inclusión. Entre sus objetivos figura también la reducción de prejuicios y estereotipos asociados a este colectivo.

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La Fundación Canaria UD Las Palmas desarrollará el proyecto en colaboración con distintos clubes de fútbol base del archipiélago. Asimismo, el personal encargado de trabajar con los menores recibirá formación específica para intervenir en este ámbito.