Herzog desnuda los secretos de Viera y Jesé en la UD Las Palmas: "Te ayudan a tener confianza"

El central tinerfeño de la UD Las Palmas Juanma Herzog ejerce de enviado especial y desnuda los secretos y claves de Jonathan Viera y Jesé Rodríguez para aleccionar a la caseta. A unos días de un pulso catedralicio ante el Málaga en La Rosaleda (sábado, 17.30 horas, LaLiga TV), el central se deja de medias tintas y asume que el ascenso está en la mente de todos.

"No se imaginan lo buena gente que son, lo que nos ayudan a los jóvenes, al grupo a tener confianza, a tener el balón, o a estar siempre metidos en los partidos. No se imaginan todo lo que nos ayudan", determina el zaguero internacional sub 21 sobre la doble 'J', que se doctoró ante la SD Huesca en la última contienda liguera en el Gran Canaria (2-1).

Acepta la lucha por la titularidad con Mika, Barcia y Suárez con honestidad. "Hablo mucho con ellos. Nos llevamos fenomenal, y eso ha hecho mejorar a cada uno y que hayamos mantenido el nivel toda la temporada". Fue complicado estar conectado a la competición con su rol de suplente, siempre a la sombra de una pareja de acero como Mika y Barcia.

"Es dificil estar siempre enchufado, a mí me ha costado, a principio de temporada no jugaba mucho. Pero la verdad que cogiendo minutos, hablando conmigo [en relación a Luis García Fernández], pudiendo jugar minutos finales; pueste todo eso te ayuda. Te permite gozar de más confianza. Considero que el estar siempre entrando o siempre en la cabeza del mister me ayuda de una forma importante".

Cualquiera puede particpar en esta cruzada por el ascenso. Libre competencia entre los cuatro centrales. No hay límites ni dueños de la titularidad absoluta. "Tengo tres grandísimos centrales en los que fijarme, la competencia es lo mejor, y los cuatro hemos demostrado que estamos preparados para participar".

La liga del manicomio

La calma será un factor capital para conquistar el éxito. "Ya sabemos que el partido va a ser bastante duro. Nos jugamos mucho los dos. Estamos preparados. Las claves serán hacer las cosas que hemos hecho hasta ahora, tener calma con el balón y mantener el equipo entero a la hora de defender".

Un estadio "histórico" para el reto del ascenso. La única meta para Herzog, el hermano de Alberto Moleiro, al que espera que esté en el Mundial con Pedri y Yeremy Pino. "Mole siempre está preparado, el Enano tiene que dar muchas cosas, yo creo que lo está haciendo muy bien. Tarde o temprano le llegará [en relación a la oportunidad de ser internacional absoluto]".

El premio de la resistencia

Para el central, la UD jamás se ha bajado de la Utinsa del ascenso. "Siempre hemos tenido ese objetivo en mente; pero paso a paso. "Nunca nos hemos desenganchado, aunque no hemos tenido los mejores partidos. Pero es verdad que hemos estado ahí". Tiene la receta mágica para besar el objetivo, el Santo Grial de la liga del manicomio será para el que coleccione "más porterías a cero".

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"Esta competición es muy complicada. Cualquier equipo puede ganar a otro en cualquier momento. Ya vimos el otro día lo del Racing [en relación al 6-2 ante el Andorra en el Nacional]. Ascenderán los más regulares, los que mantengan más porterías a cero y menos goles reciban. Se suele subir por eso, no por otra cosa". Confía que la cantera vuelve a gozar de un papel estelar. Aunque con Luis García, aún no ha debutado nadie en Liga. "Tenemos una magnífica cantera detrás. No hay problemas y saldrán mil jugadores más".