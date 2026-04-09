El debate del abrazo en la UD Las Palmas: Viera o Fuster para tomar La Rosaleda

Viera o Fuster. El debate del abrazo en la UD Las Palmas. El cuadro amarillo, tras rotar ante el Huesca en la última jornada, busca el once de los implacables para tomar el sábado La Rosaleda (17.30 horas, LaLiga TV) en el duelo más importante de la temporada.

García dialoga de forma cómplice con Viera, tras retirarlo ante el Huesca, el pasado domingo en el Gran Canaria. / JOSÉ CARLOS GUERRA

El '21' es un canto a la ilusión. Un veterano que alecciona a la caseta junto a Jesé Rodríguez, tal como acreditó Juanma Herzog, en busca de un ascenso histórico. Pero Fuster tiene el aval de los minutos y los goles (siete dianas, nueve asistencias y 2.526'). Tiene 31 titularidades por las 14 de Jonathan Viera (1.079').

Manu Fuster festeja el tanto de la UD logrado ante el Reino de León. / LA PROVINCIA / DLP

El '14' es uno de los intocables de Luis García Fernández, en un pulso que vale para lucir la elástica retro del cuadro pío pío.

Fuster parte con ventaja, pero García abrazó a Viera al término del pulso contra el Granada (victoria por 2-0). Luego jugó de inicio ante el Huesca, en la mejor actuación del capitán de 36 años. En un pulso de enorme carga físico, con un Málaga lanzado y que recurre a la velocidad, lo lógico sería pensar en un Viera de revulsivo.

Que aporte paz en la segunda parte y tirar de un frente ofensivo con Jesé, Ale García, Taisei y el ex del Albacete Balompié. En la medular, Kirian y Amatucci -Enzo es baja por lesión, así como Sandro Ramírez que sigue con molestias-.

Viera y la elástica retro que lucirá la UD en La Rosaleda contra el Málaga en la jornada del sábado. / LA PROVINCIA / DLP

Las dos suplencias de Barcia

En la zaga, Viti Rozada, Barcia, que regresaría al once tras dos partidos en el banquillo, Mika Mármol y Enrique Clemente. Luis García esconderá sus cartas hasta el último segundo.

No da la lista de citados y es hermético en cada uno de los detalles. Marvin Park, que ya gozó de minutos en la última contienda ante la formación de Oltra, es otro as en la manga.

Así como Pedrola, que firmó un golazo en el Gran Canaria con asistencia de Jesé Rodríguez ante el Huesca. Intermitente e irregular, es otro rostro que vale para rematar un partido de cuatro puntos. Con la extrema igualdad que late en la tabla, la victoria amarilla sería un paso de gigantes por la conquista del ascenso directo.

Restan ocho jornadas y solo hay tres partidos de local para los amarillos. Lo que ha logrado García es enchufar a todo el plantel con su política de rotaciones -aplicada de forma tardía en la recta final del campeonato y ante el reto de jugar tres partidos en una semana ante Eibar, Granada y Huesca-.

Fuster jugó cinco minutos contra el Huesca, y atención a los inquilinos del banquillo: Sergio Barcia (no saltó), Enrique Clemente (45'), Ale García (18'), Marvin Park (12') o Lorenzo Amatucci (45').

Ya sin la exigencia de 270 minutos en siete días, aguarda el Málaga de Chupe. Un escudo boquerón que compite a 2.000 km/h. Arde La Rosaleda con una nutrida presencia de fieles amarillos. El lleno está asegurado con 28.000 almas en el feudo más caliente de la categoría con una media de 24.671 fieles y un total de 419.407.

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Fuster, en la sala de prensa de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Es la contienda más pasional de la temporada para una UD que se debate entre el abrazado Viera y el genio Aladino Fuster. El segundo parte como favorito en la pizarra de García, el padre del catenaccio de Covadonga y que prepara un asalto sorpresa para acabar con los 202 días de imbatibilidad de local del Málaga.