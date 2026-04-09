Málaga-UD Las Palmas: 73 años en Primera, 40 partidos en Europa, 101 goles en esta Liga y 28.000 fieles de récord

Contienda de otra galaxia. El Málaga CF-UD Las Palmas del sábado en La Rosaleda (17.30 horas, LaLiga TV) cita a dos escudos que aglutinan 73 temporadas en Primera -37 por los boquerones y 36 para los grancanarios-. En la Segunda más igualada de la historia, se ven las caras el cuarto (los pupilos de Luis García Fernández) contra el quinto (dirigidos por Funes). Igualados a 57 puntos, la batalla de la primera vuelta en el Gran Canaria se decidió por un golpeo seco desde la frontal de Rafa -el pasado 31 de agosto-.

En la recta final de ocho jornadas, la formación amarilla afronta el primero de los tres duelos ante rivales directos por el ascenso. Todavía quedaría rendir visita al Almería (17 de mayo) y cerrar el curso en Riazor (31 de mayo) contra el Dépor de Yeremay.

Luis García Fernández. / LA PROVINCIA / DLP

El timonero Enzo Loiodice es baja por su lesión de tobillo -su vuelta está prevista para medirse al Valladolid el 3 de mayo- mientras el Málaga pierde al mediocentro Dani Lorenzo (cuarto goles) y al extremo David Larrubia (nueve). En esta 35ª jornada, hay un Racing-Almería (domingo) que puede dejar a la UD a dos puntos del ascenso directo. Con la victoria isleña y el empate, la distancia se reduce a la mitad. La última victoria visitante de la formación de Luis García Fernández aconteció en el Reino de León (0-3), el 1 de marzo.

Taisei Miyashiro. / LA PROVINCIA / DLP

En el cruce de pistoleros, Jesé Rodríguez (siete dianas) contra Chupe (16). El Bichito firmó una actuación portentosa contra el Huesca con un tanto y asistencia -para el slalom de Pedrola-. El valor del mercado del estilete cordobés es de seis millones por los cinco de Mika Mármol, el activo de mayor cotización del universo luisista. La misión del zaguero catalán, que finaliza contrato el 30 de junio, es congelar a Chupe. El lleno está asegurado en el feudo malacitano, con capacidad para 30.000 almas. El Málaga es el rey de la afluencia de Segunda con una media de 24.671 y el guarismo total de 419.407 espectadores. En ese infierno, Jesé quiere ser el rey.

Chupe. / LA PROVINCIA / DLP

La UD ha estado en zona de privilegio -de la primera a la sexta plaza- 30 de las 34 jornadas disputadas (un 88%). Por su parte, el Málaga lleva doce (35%). Es un cruce salvaje entre el frente ofensivo de los 21 goles (Jesé, Ale García y Fuster) contra los 29 de Chupe, Niño (8) y Rafa Rodríguez (5).

Renovado hasta 2028

En sus 76 años de vida, la UD computa doce partidos europeos. Para el Málaga, un total de 28. Cabe reseñar los doce duelos en Liga de Campeones (edición 12-13) para llegar a los cuartos de final. En ese vestuario, rostros como Joaquín, Isco, Demichelis (que ahora dirige al Mallorca), Portillo (enrolado en las filas del Huesca) o Santa Cruz.

El cuadro boquerón encadena 202 días sin sucumbir en La Rosaleda. El último desliz se remonta al 21 de septiembre ante el Cádiz y con Pellicer en el banquillo. Con Funes, veinte duelos dirigidos con doce victorias, seis empates y dos derrotas. En este ciclo con el preparador de Loja (Granada), 40 goles a favor y 23 en contra. Tomó el cargo el 19 de noviembre tras el despido de Sergio Pellicer. Dejó el Atlético Malagüeño y portó el timón de un primer equipo al filo del descenso (15 puntos). 21 unidades llevan la firma del granadino, que renovó hasta junio de 2028.

Por su parte, Luis García tiene la continuidad asegurada con el ascenso hasta 2027. Y además, el presidente Miguel Ángel Ramírez confirmó que estaban negociando la continuidad del ovetense incluso en la categoría de plata. El mérito de García reside en la fortaleza defensiva, ya que ha recibido 28 tantos, por los 41 el Málaga.

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Guerra de factorías

Habrá lleno como aconteció ante el Lega con 27.999 fieles. Aplicado el proceso de liberación del abono, se vivirá un ambiente de gala. Manicomio en alta definición. En lo referente a la apuesta por jugadores de la casa, el Málaga tiene catorce: Izan Merino, Ángel Recio, Larrubia, Ramón Enríquez, Moussa Diarrá, Dani Sánchez, Carlos López, Aarón Ochoa, Rafita, Rafa Rodríguez, Chupe, Dani Lorenzo, Murillo y Haitam. Por su parte, en Las Palmas hay nueve como son Ale García, Viera, Sandro Ramírez, Adri Suárez, Álex Suárez, Kirian, Herzog, Iñaki y Valentín. Dos históricos con pasado europeo y el atajo a Primera.