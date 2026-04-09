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Dónde ver el Malaga - UD Las Palmas: fecha, horario y cómo seguir el partido por TV y en streaming

El duelo entre malagueños y canarios enfrentará a dos equipos en zona de playoff igualados en puntos que buscan acercarse a los puestos de ascenso directo a Primera División

Este es el horario del Málaga CF - UD Las Palmas

Este es el horario del Málaga CF - UD Las Palmas

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

La UD Las Palmas tiene este sábado un duelo clave ante el Málaga CF en su lucha por el ascenso. El equipo dirigido por Luis García se medirá a un rival directo, situado dos posiciones por debajo en la clasificación, aunque empatado a puntos, en un partido que marcará el futuro de ambos conjuntos. Muchos aficionados amarillos no podrán desplazarse hasta La Rosaleda, pero seguirán el encuentro desde la distancia, conscientes de su enorme importancia.

El conjunto 'pío-pío' y los 'boquerones' suman 57 puntos, ocupando la cuarta y sexta plaza, respectivamente. Ambos llegan con una dinámica similar, tras haber ganado tres de sus últimos cinco partidos, aunque los malaguistas encadenan dos empates consecutivos en sus compromisos más recientes.

UD Las Palmas - Málaga CF

UD Las Palmas - Málaga CF

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UD Las Palmas - Málaga CF /

Por su parte, la UD Las Palmas busca dar un paso firme hacia la estabilidad y consolidarse en los puestos de promoción con mayor margen. Se trata de un choque trascendental en el que ambos equipos son conscientes de lo mucho que hay en juego. El encuentro en la capital de la Costa del Sol se presenta como una de las primeras finales en el tramo decisivo de la temporada por el ascenso a Primera División.

En el partido de ida, el Málaga se impuso en el Estadio de Gran Canaria gracias a un solitario gol de Rafa Rodríguez. Ahora, la UD Las Palmas intentará asaltar La Rosaleda para acercarse a la segunda plaza, que podría quedar a solo un punto al término de la jornada si se dan los resultados.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Málaga CF- UD Las Palmas correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Hypermotion se jugará el sábado 11 de abril, a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el estadio La Rosaleda (Málaga).

Dónde ver el Málaga CF - UD Las Palmas

El partido entre el equipo 'pío-pío' y los boquerones solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido Málaga - UD Las Palmas.

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