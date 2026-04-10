La afición de la UD Las Palmas toma Málaga con ilusión y optimismo: «Vamos a ganar 0-2 con goles de Viera y Jesé»

«Vamos a ganar 0-2 con goles de Viera y Jesé». Javier Cáceres lo tiene claro. No duda que la UD Las Palmas va a conquistar La Rosaleda impulsada por los dos viejos rockeros amarillos y por supuesto, por los aproximadamente 700 aficionados que desde por la mañana tienen previsto tomar las calles de Málaga. Como si una final se tratase. Con entradas agotadas y un ambiente de gala para afrontar un duelo que podría ser perfectamente de Primera División. «Las sensaciones son buenas y hemos sido de los afortunados que hemos conseguido entradas en el sector visitante», apunta Javier.

Viera y la elástica retro que lucirá la UD en La Rosaleda contra el Málaga en la jornada del sábado. / LA PROVINCIA / DLP

Grancanario pero ejerciendo de profesor en Tenerife, rememora cómo fue su lunes, día en el que salieron a la venta las entradas. «Estaba dando clase y les dije a mis alumnos que se pusieran con los ordenadores a hacer sus cosas para yo poder comprarla», comenta entre risas. Por suerte, no tuvo problemas con la página web y todo fue más rápido de lo previsto. «Lo tuve facilísimo, pero algunos de mis amigos sí lo tuvieron más complicado». Un fin de semana marcado en rojo por el fútbol, tanto que ha elegido uno de los alojamientos más cercanos al estadio. «Estamos a ocho minutos caminando y desde que nos levantemos estaremos preparados».

Se prevé que las calles del centro de Málaga se empiecen a teñir de amarillo desde por la mañana, aunque muchos de los aficionados de la UD han ido llegando a cuentagotas desde el jueves. Algunos adaptándose a los mejores horarios de avión, otros para aprovechar de unas mini vacaciones y otros apurando para salvar un poco el bolsillo. De hecho, desde ayer por la tarde en los aeropuertos se empezaba a notar el ambiente, y muchos de los aviones estaban repletos de aficionados amarillos.

Reventa por 200 euros

La UD Las Palmas, por su parte, llegó por la tarde al Hotel NH Málaga, donde ya les esperaban aficionados. «Vamos a disfrutar», comentaban a los jugadores, que se pararon a hacerse fotos y firmar autógrafos. Unos seguidores que estarán divididos por todo el estadio. Por un lado, los concentrados en la zona visitante y por otro, desperdigados por varias gradas de La Rosaleda según hayan podido conseguir boletos, ya sea a través de la reventa —se pedía hasta 200 euros por una de ellas— o por mediación de los abonados que cedían sus asientos al club y se ponían a la venta.

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A través de las redes sociales, los aficionados presentes en Málaga han hecho una «quedada de Primera» previa al partido en la terraza del restaurante Brisas del Sur, en la Avenida del Doctor Marañón, 49. Un punto de encuentro para que todos los amarillos se dirijan en marea hacia el estadio y den a la UD el impulso a la victoria en el que parece que será uno de los mayores desplazamientos de la temporada junto al que se hizo al Sardinero en el mes de enero.