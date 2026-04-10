El cohete del ascenso directo de la UD Las Palmas despega en La Rosaleda

La Rosaleda como estación espacial de la ilusión con 28.000 demonios.El otro Artemis II de Luis García Fernández y Jesé Rodríguez afronta (17.30 horas, LaLiga TV) un vuelo crucial hacia el planeta ascenso directo. Con el Racing-Almería (mañana, 20.00) como plato fuerte de la 35ª jornada -primero contra segundo-, un triunfo pío pío en feudo boquerón vale oro.

Acabar con los 202 días de imbatibilidad de la formación malacitana en su fortín es el reto de una UD lanzada con seis puntos en las dos últimas jornadas. Con las bajas de Enzo y Sandro por lesión, Pejiño se quedó en tierra por decisión técnica. Sin el artista, García se refugia en la veteranía de Kirian y Viera en el medular para congelar la energía desatada del Málaga.

Dani Lorenzo, Izan y Larrubia causan baja en el cuadro de Funes, que recupera a Dotor. Dos candidatos a la gloria frente a frente y con la necesidad de marcar. Oxígeno y adrenalina. Duelo de pólvora con 101 tantos sobre el tapete. Al gran nivel de Jesé Rodríguez (siete dianas), cabe sumar el de Chupe (19). Se espera una contienda de Primera con 28.000 fieles en las gradas. En el templo boquerón, 600 amarillos para darle épica a la primera de las ocho finales para ganarse un puesto en el ático de Pedri y Mbappé.

Luego vienen Leganés, Cádiz, Valladolid y Andorra. Es un tramo asequible. Pero antes de sacar la calculadora, hay que salir victorioso del cementerio de los aspirantes: Dépor (3-0), Almería (2-1) y Burgos (3-0) pasaron por la guillotina.

En la jornada retro, la UD quiere emular el espíritu de Pimienta, Herrera, Kresic y Roque Olsen. Es el pulso de los seis puntos. Una tarjeta de embarque hacia el paraíso en primera clase.

Herzog apunta a titular. El central internacional sub 21 le quitado el puesto a Barcia, que lleva dos jornadas en el banquillo. Cuestión de espíritu y físico. Junto al tinerfeño, Horkas, Viti Rozada, Mika Mármol y Enrique Clemente. A la hora de portar la batuta, barra libre para Kirian Rodríguez y Amatucci.

Calculadora en mano

La UD es el menos batido y presume de trece porterías a cero. Es el primer paso para silenciar La Rosaleda. El ‘0’ del catenaccio de Covadonga. Desde el rigor, balones a Ale García y Taisei. Con Viera como catalizador y propulsor mágico, se aprecia la veteranía del ‘21’. Control y pausa adormecer a los Joaquín, Ochoa, Juanpe y Adrián Niño.

De poder a poder. No hay pausa en esta versión retro de la locura. En la liga del manicomio, a la UD se le presenta una oportunidad única de quedarse a dos puntos de la segunda plaza -si empatan montañeses y nazaríes-.

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El Dépor (60) también anda a la espera de meter cuchara mientras los amarillos tratan de romper el cuádruple empate a 57 -con los malacitanos, Castellón y Burgos-. En la liga de la foto finish, hay un cohete de que sale de La Rosaleda. Una nave espacial pilotada por Jesé y Taigol. Es un ahora o nunca, señores.