Luis García y la explosión canterana del Málaga: "Tenían esa necesidad a nivel económico"

Las políticas de cantera de UD y Málaga adornan la previa de una contienda de Primera. El técnico de la UD Las Palmas Luis García Fernández, que no ha hecho debutar a canterano alguno en Liga, recordó la complejidad de subir a 'platanitos'. Además, recordó que el elevado número de jugadores del vivero del Málaga -rival de mañana desde las 17.30 horas en La Rosaleda- obedece a razones económicas.

"Sería fácil hacerlos debutar y que jueguen diez minutos y me pongo la medalla. Pero creemos que los canteranos poco a poco vayan creciendo. En Málaga han salido esos futbolistas porque tenían esa necesidad a nivel económico y no podían traer otro tipo de jugadores y tuvieron que tirar de la cantera más por necesidad que por otra cosa. Creemos mucho en la cantera, aunque digáis pues 'no ha sacado a ningún jugador'. No es fácil hay un salto importante para llegar. Ellos tienen que tirar la puerta y demostrar cada día que quieren estar aquí y no ponerlos por ponerlos", valoró el estratega amarillo, que mañana reta al bloque boquerón en La Rosaleda en un pulso de Primera (17.30 horas, LaLiga TV).

Tratará de dar un paso de gigantes con las bajas de Enzo y Sandro Ramírez. Aclara el ostracismo de Benedetti. "Estamos muy contentos con Nico. No es sencillo porque los que están participando lo hacen a buen nivel. Lo único que debe hacer es estar preparado cuando le toque, como hizo Estanis Pedrola".

En relación al once, esconde sus cartas y justifica la ausencia de Barcia en las dos últimas contiendas por su elevado protagonismo. La clave reside "en los detalles". "Después de 34 jornadas hay cuatro equipos igualados a puntos en el playoff y alguno fuera. Y dos de ellos están igualados a todos, como es el Castellón y el Málaga. Tenemos que ser consciente de que todo es importante".

La marea amarilla

Luis García tuvo un guiño cariñoso con los desplazados desde Gran Canaria a La Rosaleda. "Espero en Málaga un partido muy bonito. Es un sitio donde se respira fútbol en un estadio lleno, con 400 o 500 valientes de los nuestros haciendo muchísimo ruido y animando como siempre".

Etiqueta al club malacitamo como "muy dinámico, valiente y atrevido. Ha mejorado mucho en cuanto a resultados. El míster [Funes] ha renovado, con lo que se demuestra lo bien que lo está haciendo. Es justo acordarme de la labor de Pellicer, que es quien le dio el paso a todos estos futbolistas jóvenes que están haciéndolo muy bien".

Responsabilidad e inconsciencia

Herzog y Viera apuntan al once, una propuesta que debe contar con madurez y energía para salir victorioso en un feudo inexpunable en los últimos 202 días. "Vamos con una mentalidad positiva, con la idea de hacer un gran partido y traernos los tres puntos". Realza que "jugar este tipo de partidos nos tiene que motivar más que nada. Es precioso vivir un ambiente de fútbol como el que nos espera. Será necesaria la experiencia de los veteranos, el equilibrio de los futbolistas responsables y también la inconsciencia de los jóvenes. Todo ese cóctel de diferentes sensaciones será importante".

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Con la afición, confía en completar un final de temporada para la historia. "Pido a la afición que siga teniendo la ilusión, porque mueve montañas. La misma que tenemos nosotros por conseguir victorias".