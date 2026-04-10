Luis García y el once más difícil en la UD Las Palmas: Viera y Herzog resisten y hay 'caso Barcia'

Tarde de alto voltaje y de apuestas de riesgo por Viera y Herzog. Luis García Fernández revoluciona a sus indiscutibles. El estratega ovetense, de cara al pulso de mañana en La Rosaleda ante el Málaga CF (17.30 horas, LaLiga TV), sopesa mantener al Mesías de inicio y relegar al banquillo a Manu Fuster -siete dianas, 31 duelos de titular de 34 jugados y ocho asistencias-. El ‘21’ fue titular en la última jornada y completó su mejor actuación de la temporada ante el Huesca de Oltra. Por su parte, el de Manises solo contó con cinco minutos ante los oscenses, en el tercer compromiso liguero en siete días -Eibar, Granada y los azulgranas-.

Luis García Fernández, con un gesto expresivo a sus pupilos. / LA PROVINCIA / DLP

Cabe recordar, que en la foto del banquillo del último episodio liguero en Siete Palmas, figuraban Ale García (1.833’), Barcia (2.660’), Clemente (2.625’) o Amatucci (2.618’)-. En el resto de las posiciones de ataque, un Jesé Rodríguez en estado de gracia. El ‘10’ firmó su séptima diana ante los oscenses y se llevó una ovación de época del Gran Canaria. El fichaje caliente que nadie quería en verano se destapa como un artefacto devastador para las murallas enemigas. Ale García (siete dianas) y Taisei Miyashiro completan la línea de tres, escoltados por Viera.

La explosión del japonés merece un análisis. Cuatro tantos en 32 días y nueve titularidades consecutivas para el alta más exótica. Para Miyashiro no hay rotaciones. Desde que alcanzó la condición de indiscutible en Anduva (15 de febrero), no se baja de la Utinsa de los elegidos. En ese pedestal de mimbres con nueve o más titularidades consecutivas, figuran Jesé (9), Ale (14), Fuster (25), Amatucci (15), Enzo (9), Enrique Clemente (13), Mika Mármol (12) o Barcia (23). El central vigués, de lo mejor de la temporada, estuvo aciago ante el Eibar en Ipurúa. Falló en el segundo y tercer tanto armero (31’ y 43’) para ser sustituido en el 84’.

Encadena dos suplencias ante Granada y Huesca en el Gran Canaria. Cero minutos y algo insólito. Todo indica que seguirá en el banco por tercera jornada seguida. Viti, Mika y Clemente completan la línea de oro. Los guardianes del jardín de Dinko Horkas. Son 28 tantos en contra en 34 duelos y la UD de Luis García es el menos batido (1,2 tantos por pulso y una diana encajada cada 109’).

El control del juego será para Kirian Rodríguez y Amatucci. Un once de gala, que tendrá munición de uranio en el banquillo con el citado Fuster, Pedrola, Marvin Park, Cristian Gutiérrez, Iván Gil o Iker Bravo -sin participación ante el Huesca-. En la formación malacitana del preparador Juan Funes, hay tres bajas como las de Larrubia, Dani Lorenzo e Izan Merino.

Cementerio de aspirantes

El Málaga es el tercer máximo realizador de la categoría (56), con once más que la UD. Chupe, 16 dianas, es el mazo de un escudo que ha tumbado en La Rosaleda al Dépor (3-0), así como al Almería (2-1), Burgos (3-0) y empató ante el Eibar (1-1) en el inicio con Pellicer. Le falta por medirse a la UD (mañana), así como al Racing (24 de mayo) y Castellón (25 de abril). 202 días lleva sin perder lleva el once boquerón en su Álamo. Viera y Herzog resisten a la presión del fortín malacitano. El hermético García no soltará hoy prenda.

De intocable a incógnita en el 'pulso retro'

El central vigués Sergio Barcia encadena dos suplencias sin participar en el Gran Canaria -ante Granada y Huesca- y su concurso para mañana en La Rosaleda no está asegurado de titular.El gran rendimiento de Herzog le relega a un segundo plano en una de las grandes sorpresas de esta recta final del campeonato -faltan ocho contiendas para el cierre-. Álex Suárez ocupó la plaza de Barcia ante el cuadro nazarí y luego le tocó al internacional sub 21 y de la factoría amarilla. Además, la UD se cruza con Chupe, el pichichi del Málaga, y uno de los jugadores más letales de la categoría con 16 dianas, solo superado por Andrés Martín (18) y Arribas (21). Una primera parte gris del gallego en Ipurúa le ha condenado.

El zaguero, sobresaliente en la primera vuelta, parecía que contaba con todas la papeletas para jugar contra el Huesca de inicio, pero finalmente le tocó a Herzog en la política de rotaciones de Luis García. El estratega ovetense no se casa con nadie. Meritocracia en estado puro en un pulso que está marcado por el estreno de las equipaciones retro en La Rosaleda. El club boquerón anunció ayer que se han vendido 3.800 prendas de la nueva línea retro. Por su parte, la UD presenta una equipación dorada con rayas azules (vale 79,95 euros). LaLiga celebra su primera Jornada Retro con una experiencia transversal. Se trata de una iniciativa pionera que convertirá una jornada de competición en una experiencia de viaje al pasado donde el legado es el gran protagonista.

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Las retransmisiones incorporan grafismos específicos inspirados en la estética de décadas pasadas, con una identidad visual completamente adaptada al concepto retro. Marcadores, transiciones, rótulos y elementos gráficos recrean el lenguaje visual de otras épocas. La transformación se ve reforzada por otros elementos como el balón oficial diseñado para la ocasión y la ambientación general del encuentro. Con el amarillo barnizado, la UD quiere tres puntos vintage para presentar sus credenciales al ascenso directo. Un viaje al pasado para subir el 31 de mayo.