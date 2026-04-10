Uno amado y otro no tan querido
Dos ex de la UD Las Palmas comparten pupitre: Pimienta y Martínez, en un acto formativo de la RFEF con Fábregas
El técnico barcelonés, en paro tras su despido del Sevilla, y el vigués, en idéntica situación tras bajar con el club amarillo en mayo, se forman en las instalaciones del Como italiano
Dos ex de la UD Las Palmas como Xavi García Pimienta y Diego Martínez, en clases de reciclaje de entrenador con el escudo de la RFEF y la participación de Cesc Fábregas, actual técnico del Como de la Serie A y que sonó en su día como responsable para el club isleño. En las instalaciones del club italiano, la Real Federación Española de Fútbol, dentro del Proyecto Formación Itinerante de Entrenadores, el exjugador del Barça o Arsenal ha brindado una clase magistral.
En la lista de entrenadores sin equipo, también figuran Pablo Machín, Cuco Ziganda, Calleja o Julián Calero. Bajo el título 'Modelo de juego del Como 1907 Evolución del modelo adaptado al contexto italiano', se trata de tomar nota de la revolución táctica de Cesc en la Serie A. El Como marcha cuarto en la máxima competición italiana y vale de vitamina para recolocar a Pimi y Martínez en el mercado.
El ciclo de Pimienta, ascenso y permanencia con la UD, fue bautizada por el presidente Miguel Ángel Ramírez como la del paso "del mejor entrenador" en sus décadas como principal ejecutivo. Querido y amado por Gran Canaria, el estratega barcelonés siempre ha recordado que en la Isla se siente "como en casa". Por su parte, el ciclo de Martínez fue negativo y llevó a los amarillos a Segunda División. Desde su paso por el banquillo pío pío, que terminó el pasado mayo, no ha vuelto a entrenar.
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