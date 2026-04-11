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Los onces

Jesé, Fuster, Ale García, Barcia y 600 valientes para silenciar La Rosaleda

Luis García Fernández sienta a Viera y recurre al valenciano para generar toneladas de dinamita. Vuelve el vigués a la zaga y Herzog viaja al banquillo. Pedrola ejercerá de revulsivo

Luis García Fernández.

Luis García Fernández. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Jesé, Fuster, Taisei, Ale García y Barcia. Luis García silencia el 'caso Barcia' de un plumazo e introduce al zaguero vigués en el once inicial de esta tarde de la UD Las Palmas para liquidar al Málaga CF ante 28.000 espectadores en La Rosaleda. El once amarillo queda de esta manera: Dinko Horkas, Viti Rozada, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente, Kirian, Amatucci, Taisei, Ale García, Fuster y Jesé Rodríguez.

Rótulo del once de la UD contra el Málaga en La Rosaleda.

Rótulo del once de la UD contra el Málaga en La Rosaleda. / LA PROVINCIA / DLP

En el banquillo y a la espera de una oportunidad, Pedrola y Viera. Así como Álex Suárez, Marvin Park, Poeta Benedetti, Iván Gil, Herzog, el marbellí Cristian Gutiérrez e Iker Bravo. El debate estaba abierto entre Viera o Fuster y finalmente, el estratega ovetense se inclina por el valenciano, que cuenta con siete dianas.

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